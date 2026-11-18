Le cabinet figure de nouveau au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada…

Tim Haney - source : Dentons

Cinq de suite.

Dentons figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2027, annonce le cabinet. C'est la cinquième année consécutive qu'il obtient cette distinction.

Le palmarès, dont Mediacorp Canada a dévoilé la 27e édition le 17 novembre, évalue les employeurs selon huit critères : milieu de travail, ambiance et vie sociale, avantages sociaux, vacances et congés, communications internes, gestion du rendement, formation et perfectionnement, et implication communautaire.

« Obtenir cette reconnaissance une fois est déjà une réussite; la recevoir cinq années de suite témoigne du dévouement et de l'excellence dont nos membres font preuve chaque jour », affirme Tim Haney, chef de la direction de Dentons Canada. Son mandat a été renouvelé en septembre pour un second terme, qui débutera le 1er février 2027.

Kara Sutherland - source : Dentons

, cheffe des ressources en personnel, y voit le reflet d'une culture « qui favorise l'épanouissement professionnel, valorise l'innovation et donne à chacune et à chacun les moyens de réussir ».

Le cabinet, qui a un bureau à Montréal, associe cette reconnaissance à une période de croissance : élargissement de ses activités transfrontalières et nouvelles étapes dans ses initiatives en innovation et en intelligence artificielle.

Ce n'est pas le seul palmarès du genre où il s'illustre : Dentons a aussi été reconnu parmi les employeurs les plus écologiques du pays. Et plus tôt ce mois-ci, quatre de ses associés canadiens ont pris la tête de groupes de pratique mondiaux.