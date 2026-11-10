Dentons : quatre associés canadiens à la tête de pratiques mondiales

Fusions et acquisitions, immobilier, restructuration et fiscalité : Dentons confie des postes de direction mondiale à quatre associés de…



Kimberly Burns et Esme Cragg - source : Dentons

Le Canada prend du galon chez Dentons. Le cabinet a dévoilé ses nouveaux dirigeants mondiaux de groupes de pratique, et quatre d'entre eux sont canadiens, rapporte Canadian Lawyer.

À Vancouver, Me Kimberly Burns devient coprésidente mondiale du groupe Droit des sociétés et fusions et acquisitions. Elle dirige déjà la pratique de fusions et acquisitions du bureau de Vancouver et siège au conseil de la région Canada de Dentons.

Kenneth Kraft et Larry Nevsky - source : Dentons

Les trois autres sont à Toronto. Medevient coprésidente mondiale du groupe Immobilier, et Me, coprésident mondial du groupe Restructuration, insolvabilité et faillite. Me, qui dirige le groupe de fiscalité de Toronto et siège aussi au conseil de la région Canada, est nommé chef mondial adjoint du groupe Fiscalité.













Les mandats sont de trois ans.

Kate Barton - source : Dentons

Ce nouveau cadre vise à rendre Dentons « plus accessible et plus cohérent pour ses clients », explique la cheffe de la direction mondiale du cabinet, Kate Barton (traduction libre). « Une solide collaboration transfrontalière est fondamentale dans notre façon de servir nos clients », ajoute-t-elle.

Aucun associé montréalais ne figure parmi les nominations, même si Dentons compte un bureau à Montréal, dirigé depuis 2021 par Christian Létourneau. La région Canada du cabinet est pour sa part dirigée par Tim Haney depuis 2022.

Ces nouvelles nominations s'ajoutent par contre aux dirigeants mondiaux du Canada déjà en poste chez Dentons, dont Ilan Dunsky, basé à Montréal, qui codirige le groupe de pratique Infrastructures et PPP du cabinet au Canada et dirige le secteur mondial Production industrielle, transport et infrastructures. »

