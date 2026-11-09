Dunton Rainville recrute un ex-joueur de hockey!

Ancien étudiant-athlète au hockey de haut niveau, le jeune avocat se joint à l'équipe montréalaise de droit des affaires du cabinet.



Justin Lazure - source : Dunton Rainville

Dunton Rainville renforce son équipe de droit des affaires à Montréal. Le cabinet a annoncé le 4 novembre l'arrivée de Me Justin Lazure à titre d'avocat.

Admis au Barreau en 2024, il est titulaire d'une licence en droit (LL.L.) de l'Université d'Ottawa. Il pratique en droit des affaires ainsi qu'en droit corporatif et transactionnel.

Il s'intéresse particulièrement aux transactions commerciales et aux enjeux contractuels. Il accompagnera les clients dans la structuration juridique de leurs affaires et dans la négociation et la rédaction de leurs contrats.

Son parcours sort un peu de l'ordinaire. Ancien étudiant-athlète, il a joué au hockey de haut niveau, une expérience qui lui a appris la discipline, la résilience, l'esprit d'équipe et la gestion de la pression, souligne le cabinet. Des qualités qui teintent aujourd'hui sa pratique.

Cette arrivée survient quelques jours après que Dunton Rainville s'est implanté à Granby, son huitième marché au Québec.

Le cabinet affiche aussi régulièrement des postes sur sa page d'employeur sur Droit-inc.