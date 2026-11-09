Médaille et Mérites du Barreau : l'appel de candidatures prolongé

Vous connaissez un avocat qui mérite d'être honoré? Le Barreau accepte les candidatures pour sa Médaille et ses Mérites 2027 jusqu'au 30 novembre.

Il reste un peu plus de trois semaines pour proposer une candidature. Le Barreau du Québec a annoncé le vendredi 6 novembre qu'il prolonge jusqu'au 30 novembre 2026, à 17 h, l'appel de candidatures pour sa Médaille et ses Mérites 2027.

La Médaille, la plus haute distinction de l'Ordre, souligne la contribution considérable d'un membre à la société québécoise, à l'avancement du droit et à l'exercice de la profession.

Les Mérites, eux, récompensent des réalisations remarquables. Outre le Mérite général, le Barreau décerne :

- le Mérite Christine-Tourigny, pour l'engagement envers la profession et la société, et l'avancement des femmes dans la profession;

- le Mérite Justice autochtone, pour les efforts visant à renforcer l'autonomie autochtone en matière de droit et de justice;

- le Mérite Relève, pour la contribution exceptionnelle d'un membre inscrit au Tableau depuis moins de 10 ans;

- le Mérite Engagement social, pour un engagement durable auprès de la communauté ou d'une cause sociale, lié à la pratique du droit.

Les candidatures peuvent être présentées par des personnes, des groupes ou des comités. Elles doivent être signées par au moins deux personnes et comprendre le curriculum vitæ de la personne proposée, une photo et un court texte à l'appui. Le dossier et le formulaire se transmettent par courriel à reconnaissances@barreau.qc.ca.

Les distinctions seront remises par le bâtonnier du Québec lors des Journées du Barreau 2027.

En 2026, la Médaille a été attribuée à Pierre Bienvenu, et en 2025, à Jean Saint-Onge.