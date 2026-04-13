Six membres du Barreau honorés

Le Barreau du Québec a remis la Médaille et les Mérites du Barreau à six de ses membres. Alors, qui sont les heureux élus?



Pierre Bienvenu - source : IMK

Le Barreau du Québec a honoré six de ses membres en leur remettant sa plus haute distinction, la Médaille, ainsi que les Mérites du Barreau.

La Médaille est attribuée à Me Pierre Bienvenu, pour son apport considérable et sa contribution au développement de la société québécoise dans le domaine du droit, de l’avancement du droit et de son exercice, son apport sur la scène internationale en matière d’arbitrage, et son engagement au Conseil canadien de la magistrature.

Avocat-conseil au sein du cabinet IMK, il cumule plus de 35 ans d’expérience en résolution des différends. Il intervient principalement en arbitrage commercial international, en contentieux (notamment en droit des sociétés et en droit commercial) ainsi qu’en droit constitutionnel.

Patricia Fourcand - source : FTKP





Le Mérite Christine-Tourigny est attribué à Me Patricia Fourcand, pour son engagement envers la profession et la société, sa contribution à la progression des femmes dans la profession, de même que pour son implication dans les affaires du Barreau du Québec et son leadership pour les avocats et les avocates racialisés.





Elle exerce en droit de la famille à Montréal au sein du cabinet Fourcand, après avoir été associée pendant plus de 20 ans chez Miller Thomson.

















Le Mérite est attribué à Me Nicholas St-Jacques, pour sa contribution à l’amélioration de l’accès à la justice, sa contribution aux affaires Jolivet et Paquin, son engagement social et sa contribution aux affaires du Barreau du Québec.



Nicholas St-Jacques - source : Roy, St-Jacques & Teolis

Pratiquant en droit criminel, pénal et disciplinaire, il est reconnu comme avocat émérite et Fellow de l’American College of Trial Lawyers.

Le Mérite Justice autochtone est attribué à Me Fanny Wylde pour sa contribution à l’avancement du droit et de la justice à l’égard des communautés autochtones, et son implication dans deux commissions d’enquête sur des sujets reliés aux Premières Nations.

Fanny Wylde - source : Le Nord Cotier

Admise au Barreau en 2007, elle est devenue la première avocate issue de la Nation algonquine au Québec.

Le Mérite Engagement social est attribué à Me Donald Tremblay, pour son implication en matière d’accès à la justice, et son dévouement à la Clinique juridique pour les personnes en situation d’itinérance.

Le Mérite Relève est attribué à Me Josée Therrien pour ses nombreuses actions ayant contribué à l’amélioration de l’accès à la justice et à la protection du public, pour son implication dans sa profession depuis le début de sa carrière, et sa contribution aux activités du Barreau du Québec.

Josée Therrien - source : LinkedIn

Me Therrien est avocate et médiatrice au sein du cabinet JTA. Il y a un an, elle expliquait à Droit-inc comment se préparer à un concours oratoire.