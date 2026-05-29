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Les cabinets sous les projecteurs

Les cabinets sous les projecteurs
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-29 14:15:15

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Que s’est-il passé dans vos bureaux ces derniers jours? On fait le tour des dernières actualités…

De Grandpré Chait

Le 29 mai, les notaires en droit successoral, Joëlle Tremblay et Yulian Tremblay, ont animé une conférence dans le cadre du Congrès annuel 2026 des parajuristes, que De Grandpré Chait a commandité.

Cain Lamarre

Me Stéphane Lamarre est lauréat du Prix d’excellence – Amélioration de l’image de l’industrie, remis par l’Association du camionnage du Québec (ACQ) lors du congrès soulignant les 75 ans de l’organisation.

« Cette reconnaissance témoigne de l’impact concret de son engagement auprès de l’industrie du transport routier. Par son accompagnement stratégique, Me Lamarre contribue à faire progresser le secteur et à soutenir les entreprises qui en dépendent au quotidien », souligne le cabinet.


ROBIC

Le 3 juin prochain, Caroline Jonnaert et Mathilde Trottier du cabinet ROBIC feront la revue annuelle de la jurisprudence en droit d’auteur canadien pour l’ALAI Canada. L’occasion de revenir sur les décisions marquantes de la dernière année et d’en analyser les répercussions concrètes pour les acteurs du milieu.

Miller Thomson

Le cabinet Miller Thomson va de nouveau participer au Games Industry Law Summit cette année.

Philipp Park, Philippe St-Louis, Marie-Hélène Tremblay et Lise Monette se rendront à Berlin pour rejoindre des chefs de file du secteur des jeux vidéo et du droit provenant du monde entier.

PFD

Le cabinet PFD Avocats vient d’annoncer qu’il était à nouveau partenaire de la 15ᵉ édition de Courir à notre santé, au profit de la Fondation Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Le 7 juin prochain, l’équipe prendra part à cet événement rassembleur qui met de l’avant la santé, le bien-être et l’esprit d’équipe.

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La Rédaction de Droit-inc.com

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