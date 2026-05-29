Une nouvelle assesseure au Tribunal des droits de la personne

Une avocate vient d’être nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne. À quoi correspond concrètement ce rôle?



Marie-Claire Côté - source : LinkedIn

Avocate, arbitre et médiatrice en droit civil et commercial, Marie-Claire Côté amorce un nouveau chapitre de sa carrière avec sa récente nomination comme assesseure au Tribunal des droits de la personne.

Membre du Barreau depuis 2016, elle exerce en pratique privée à son compte depuis plusieurs années, tout en développant une expertise en médiation et en arbitrage dans les dossiers civils et commerciaux. Parallèlement à sa pratique, elle occupait depuis une décennie le poste de procureure à la cour municipale de Mont-Tremblant.

À titre d’assesseure au Tribunal des droits de la personne, Marie-Claire Côté participera à l’audition et à l’analyse des dossiers aux côtés du juge siégeant au dossier.

« On entend le procès à trois et on rend le jugement à trois », explique-t-elle à Droit-inc.

Institution spécialisée, le Tribunal des droits de la personne entend principalement des dossiers liés à la Charte des droits et libertés de la personne, notamment en matière de discrimination, d’exploitation ou de profilage racial.

« Ce sont des dossiers qui concernent les droits protégés par la Charte : la discrimination fondée sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle, entre autres ».

Il faut dire qu’au fil des années, Me Côté s’est particulièrement investie dans les modes de résolution des différends, notamment la médiation, un domaine qui correspond étroitement à sa vision de la pratique du droit. « J’aime les gens, j’aime expliquer, rassurer, accompagner ».

Cette approche humaine occupe une place centrale dans son travail, particulièrement lorsqu’elle intervient auprès de justiciables non représentés, notamment dans le contexte des petites créances. Pour de nombreuses personnes, c’est parfois la première fois qu’elles reçoivent de véritables informations juridiques, rappelle Me Côté.

Elle insiste également sur l’importance de vulgariser les enjeux juridiques afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre leurs droits et les implications de leur dossier.

« Il y a un très grand aspect psychologique et humain dans la médiation, et c’est ce que j’aime le plus. »