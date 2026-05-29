De McCarthy à juge

À peine élu pour diriger le Barreau de Québec un associé de McCarthy Tétrault prend le chemin de la magistrature…



Nicolas Moisan - source : McCarthy Tétrault

Le ministre fédéral de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Sean Fraser, a annoncé le 28 mai 2026 la nomination de Me Nicolas Moisan comme juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Québec.

L'associé du cabinet McCarthy Tétrault remplace le juge P.C. Bellavance, qui a démissionné le 2 février 2026.

« Je souhaite au juge Moisan beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'il servira bien la population du Québec en tant que membre de la Cour supérieure du Québec », a déclaré le ministre Fraser dans le communiqué.

La nomination survient alors que Me Moisan venait tout juste d'être élu bâtonnier du Barreau de Québec pour l'exercice 2026-2027, après avoir siégé au conseil d'administration de la section depuis 2021.

Une pratique en litige civil et commercial

Admis au Barreau du Québec en 2005 après un baccalauréat en droit à l'Université Laval, Me Moisan a fait l'essentiel de sa carrière chez McCarthy Tétrault. Sa pratique a porté principalement sur le litige civil et commercial, avec une concentration en droit de la santé, en responsabilité professionnelle et en droit disciplinaire, indique le communiqué.

Il a également été impliqué dans des dossiers environnementaux — notamment en matière de contamination des sols et des eaux souterraines — ainsi que dans des actions collectives portant sur des troubles de voisinage. Conférencier et auteur, il a signé des publications en droit de la santé, en droit de l'environnement et en matière de preuve.

Un engagement marqué au Barreau de Québec

Au-delà du prétoire, Me Moisan s'est investi dans la vie de la profession. Au sein du conseil d'administration du Barreau de Québec, il a participé aux travaux de comités en gouvernance, en liaison avec les tribunaux et en promotion des modes de prévention et de règlement des différends (PRD). Chez McCarthy Tétrault, il s'est par ailleurs engagé dans la formation, l'accompagnement et la promotion de la relève juridique, précise Ottawa.

Cet engagement institutionnel l'avait porté à la tête du Barreau de Québec quelques semaines à peine avant l'annonce de sa nomination judiciaire. Le communiqué fédéral ne précise pas la date d'entrée en fonction du nouveau juge.

Sur le plan personnel, le nouveau juge est décrit comme un passionné de ski alpin et de course, engagé bénévolement et comme dirigeant au sein d'organisations sportives. Il consacre son temps libre aux voyages en famille.