Weil : la dauphine part chez Kirkland avec 40 avocats

Ramona Nee, qui devait prendre la tête de Weil, Gotshal & Manges en janvier, rejoint Kirkland & Ellis avec cinq associés. Le dépeçage du cabinet new-yorkais s'accélère.

Kirkland & Ellis a confirmé vendredi l'arrivée de Ramona Nee, coassociée directrice de Weil, Gotshal & Manges, à la tête d'une équipe de 40 avocats en capital-investissement, fusions et acquisitions et financement par emprunt. Le cabinet new-yorkais, fondé en 1931, a recommandé sa propre dissolution ordonnée à la fin octobre.



Ramona Nee, Jakub Wronski, Emily Willey et Michael Messina - source : Weil

Cinq associés la suivent : Jakub Wronski, Emily Willey et Michael Messina, du bureau de Boston, en capital-investissement et fusions et acquisitions, ainsi que Benton Lewis et Paul Overmyer, du bureau de New York, en financement par emprunt, rapporte The Global Legal Post.

Dans un communiqué, le président du comité exécutif de Kirkland, Jon Ballis, met en avant les liens du groupe avec les grands fonds de capital-investissement et son expérience des transactions complexes. Ramona Nee affirme pour sa part que la plateforme de Kirkland convient parfaitement à ses clients.

Celle qui devait succéder à Wolf

Le départ a valeur de symbole. Ramona Nee a fait toute sa carrière chez Weil, où elle codirige la pratique américaine de capital-investissement. Elle avait été désignée en mars pour succéder en janvier 2027 à Barry Wolf, aux commandes du cabinet depuis 2010, avant de renoncer au poste. Son retrait figure parmi les épisodes qui ont précipité la chute de Weil, aux côtés du départ de plusieurs associés vedettes et de l'échec des pourparlers de fusion avec Willkie Farr & Gallagher.

Les groupes rentables partent en bloc

L'équipe de Ramona Nee compte parmi les plus importantes à quitter Weil depuis l'annonce de la dissolution, mais elle n'est pas la plus grosse. Gibson Dunn s'apprête à recruter jusqu'à 120 avocats en fonds d'investissement aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont plus de 20 associés.

Benton Lewis, Paul Overmyer, Barry Wolf et Jon Ballis - sources : Weil et Kirkland

Sidley Austin serait par ailleurs sur le point d'accueillir des associés seniors en capital-investissement de Londres et d'Allemagne, et possiblement l'ensemble des 22 associés du bureau de Paris de Weil. Sidley n'a pas commenté ces informations.

À Londres, Simpson Thacher & Bartlett recruterait une vingtaine d'avocats salariés et d'employés de soutien en financement, selon Law.com, après avoir déjà attiré plusieurs associés, dont le chef de la pratique londonienne.

Une fermeture hors cour, et des litiges en vue

Weil a retenu la firme de restructuration AlixPartners et des avocats de Davis Polk pour gérer sa fermeture, rapporte Reuters. Le cabinet entend procéder sans se placer sous la protection de la loi sur les faillites, à condition de pouvoir honorer ses obligations financières.

Les comptes risquent toutefois de se régler aussi devant les tribunaux. Selon le Financial Times, une dizaine d'ex-associés partis au cours des cinq dernières années ont retenu un plaideur de Foley & Lardner, ce qui laisse présager des différends sur les sommes dues et les décisions de la direction.