Weil Gotshal : la fusion avec Willkie tombe à l'eau, l'hémorragie continue

Les pourparlers avec Willkie Farr sont rompus et quatre autres associés de premier plan quittent le cabinet new-yorkais, dont deux membres de son comité de direction.



Drew Tulumello et Chantale Fiebig - source : Weil, Washington

Mauvaise semaine pour Weil, Gotshal & Manges.

Les discussions de fusion entre le cabinet new-yorkais et Willkie Farr & Gallagher ont pris fin jeudi soir, selon des sources citées par Bloomberg Law et le Wall Street Journal.

Le mariage aurait donné naissance à un cabinet de plus de 4 milliards $ US de revenus annuels, parmi les cinq plus importants établis aux États-Unis, selon Bloomberg Law. Ni Weil ni Willkie n'ont commenté.

Au même moment, au moins quatre associés vedettes plient bagage, rapporte le WSJ. L'avocat d'appel Drew Tulumello se dirige vers Davis Polk, avec la plaideuse Chantale Fiebig. Caroline Zalka, spécialiste du contentieux en valeurs mobilières, rejoint Paul Weiss. Tulumello et Zalka siègent tous deux au comité de direction de Weil.

Caroline Zalka et Lyuba Goltser - source : Weil, New York

Quant à, codirectrice du département de droit des sociétés, elle passe chez Sidley Austin.







Ces départs s'ajoutent à une longue série. Le plus retentissant : celui de Michael Aiello, président du groupe corporate et principal faiseur de deals du cabinet, parti chez Cravath en septembre avec cinq autres associés en fusions et acquisitions. Le codirecteur du capital-investissement, Christopher Machera, a pour sa part rejoint Paul Weiss avec cinq avocats.

L'exode touche aussi Londres, d'où plusieurs associés sont partis vers Sullivan & Cromwell et Simpson Thacher. Selon le WSJ, les cabinets concurrents reçoivent un afflux de CV en provenance de Weil.





Un géant de la restructuration



Michael Aiello et Ramona Nee - source : Weil et Weil, Boston

Fondé en 1931, Weil s'est imposé comme une référence en restructuration, pilotant quelques-unes des plus grandes faillites de l'histoire : Lehman Brothers, General Motors, Enron, WorldCom. Dans le seul dossier Lehman, le cabinet avait facturé quelque 200 millions $ US en 21 mois.

Mais la croissance de ce cabinet de quelque 2,1 milliards $ US de revenus stagne depuis quelques années par rapport à ses grands rivaux, note le WSJ. Selon des observateurs cités par le quotidien, Weil a tardé à réinvestir et à réduire ses effectifs lorsque les mandats de faillite se sont taris. Le cabinet affirme pour sa part demeurer en bonne santé et continuer d'attirer avocats et clients.

Christopher Machera - source : Paul Weiss, New York

Au cours de la dernière année, Weil a sondé d'autres cabinets, dont Vinson & Elkins, en vue d'un rapprochement, sans succès. Les discussions se sont accélérées après l'annonce du départ d'Aiello.







Le cabinet traverse aussi une transition à sa tête : l'associée en capital-investissement Ramona Nee a été désignée pour succéder au dirigeant en poste depuis 16 ans.

Toile de fond : la course aux talents et l'intelligence artificielle bousculent le modèle d'affaires des grands cabinets, alors que des méga-cabinets comme Kirkland & Ellis et Latham & Watkins raflent une part croissante du marché. Résultat : les fusions se multiplient en 2026. Weil, pour l'instant, reste sur le quai.