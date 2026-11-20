Conférences, contenus, réseautage : avant de dire oui, demandez-vous à qui vous parlez. Mode d'emploi pour bâtir le profil de votre client idéal.

« Votre ego dit oui, mais votre client idéal devrait voter en premier » (traduction libre).

Barbara Koenen-Geerdink - source : Beyond Billable Hours

La formule est de Barbara Koenen-Geerdink. Et elle vise une situation que tout avocat connaît : l'invitation à prononcer une conférence. Le courriel est flatteur, la salle sera pleine, et on accepte avant même d'avoir fini de le lire.

Mais qui sera dans la salle? Vos clients idéaux? Des gens qui recommandent du travail? Et le sujet vous permet-il de montrer l'expertise que vos clients achètent?

Si la réponse est non partout… bye-bye, le colloque.

Ancienne directrice marketing d'un grand cabinet du Moyen-Orient, aujourd'hui stratège en croissance pour cabinets d'avocats — elle a fondé Beyond Billable Hours —, elle signe cette semaine dans Attorney at Work un guide pour bâtir son « profil de client idéal ». En jargon marketing : l'ICP, pour ideal client profile.

Le concept n'est pas neuf. Droit-inc en parlait déjà en 2020, avec un premier guide, puis en 2023, avec les conseils de l'avocat Jay Harrington. Ce qui l'est davantage : la distinction qu'elle fait entre l'entreprise que l'on vise… et les personnes qui, à l'intérieur, choisissent l'avocat.

Beaucoup d'appelés, peu d'élus

« Beaucoup d'entreprises ont besoin d'un avocat. Beaucoup moins vous conviennent », résume-t-elle.

Le profil de client idéal décrit d'abord l'organisation : son secteur, sa taille, sa localisation, ses besoins juridiques. Puis vient le mot qui compte, « idéal ». Pouvez-vous bien servir ce client? Le travail est-il rentable? La relation est-elle souhaitable?

Son exemple : un avocat en litige qui vise l'association, mais dont les clients sont éparpillés dans plusieurs secteurs et qui obtient surtout du travail par l'entremise des associés principaux. Il s'intéresse à l'assurance. Son profil?

Des assureurs, d'abord. Plus de 200 employés, comme premier filtre. Un besoin : les litiges d'assurance et de responsabilité. Un déclencheur : un sinistre important, un litige sur la couverture ou un risque émergent — l'usage de l'intelligence artificielle, par exemple. Et des attentes réalistes en matière d'honoraires.

Elle situe cet avocat sur la côte Est américaine. Remplacez-la par Montréal et Québec : la logique tient.

Ce sont des gens qui embauchent

Car ce ne sont pas les entreprises qui embauchent des avocats, insiste-t-elle. Ce sont des gens.

Et pas toujours les mêmes. Celui qui repère le problème n'est pas forcément celui qui contrôle le budget, ni celui qui approuve le mandat. Chez un assureur, le gestionnaire de réclamations, le directeur juridique et le service des achats peuvent tous peser sur le choix de l'avocat externe.

D'où les personas : un portrait type pour chacun.

Prenez le gestionnaire de réclamations. Il doit maîtriser les coûts des sinistres, rendre des comptes exacts et — surtout — éviter les surprises. Il préfère les mises à jour courtes aux longues réunions. Pour vous confier un dossier, il veut voir de l'expérience pertinente, du jugement, des honoraires clairs.

Et il a peut-être les mains liées. Inutile d'inviter une gestionnaire de réclamations dans une loge au Yankee Stadium si son service de conformité lui interdit d'accepter, illustre l'autrice.

Version québécoise : la loge au Centre Bell.

À l'inverse, si la moitié de vos clients jouent au pickleball, un petit tournoi pourrait rapporter davantage qu'un souper gastronomique.

Une mise en garde, toutefois. Un persona reste une généralisation. Ses éléments sont des « questions à explorer », écrit-elle, pas des certitudes sur tous ceux qui portent le même titre.

Trois gestes pour commencer

Partir des clients avec qui l'on aime travailler — et pour qui l'on fait son meilleur travail —, puis chercher leurs points communs.

Rédiger un premier profil, puis le tester auprès de quelques personnes qui y correspondent.

Enfin, avant chaque conférence, chaque infolettre, chaque billet LinkedIn, se poser deux questions : à qui veut-on parler? Et pourquoi ça l'intéresserait?

Ça vaut aussi pour savoir qui l'on ne veut pas comme client : celui dont les attentes en matière d'honoraires, de délais ou de façon de travailler ne concorderont jamais avec les vôtres.

Se concentrer ne veut pas dire refuser tout ce qui sort du cadre. Mais le temps d'un avocat est compté. Et comme le dit Barbara Koenen-Geerdink : « Essayez d'être connu de tout le monde, et personne ne se souviendra de vous. »