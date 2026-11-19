Une semaine après avoir accueilli huit professionnels en fiscalité et en notariat, Langlois s'offre un associé en pigeant chez un concurrent…

Langlois continue de recruter.

Olivier Poulette - source : Langlois

Le cabinet annonce l'arrivée de Olivier Poulette à titre d'associé au sein de son groupe de litige, à Montréal. Il viendra renforcer la pratique de litige commercial du cabinet, notamment en droit bancaire, en faillite, en insolvabilité et en restructuration.

Me Poulette représente principalement des institutions financières : sûretés et réalisation de garanties, injonctions, saisies avant jugement, ordonnances de type Mareva et Norwich. Il plaide régulièrement devant la Cour supérieure, la Cour d'appel et des tribunaux administratifs.

Il enseigne aussi depuis 2024 à l'École du Barreau, en procédure civile, en droit des sûretés et à la clinique juridique.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à Langlois, un cabinet porté par un élan de croissance auquel je suis heureux de prendre part », affirme-t-il. Il souligne aussi la force de l'équipe de litige du cabinet et son esprit de collaboration.

Près de 10 ans chez Gowling

Langlois ne le précise pas, mais Me Poulette arrive de Gowling WLG. Il y a passé près de 10 ans : avocat à compter de 2017, puis associé dès janvier 2022, selon son profil LinkedIn. Sa fiche d'associé figurait d'ailleurs toujours sur le site de Gowling au moment d'écrire ces lignes.

Diplômé de l'Université de Montréal en 2012 et membre du Barreau depuis 2013, il avait fait ses débuts chez De Grandpré Chait, où il a été stagiaire puis avocat jusqu'en 2017, déjà en recouvrement et en réalisation de sûretés pour des institutions financières.

Son arrivée suit de près celle de huit professionnels venus, selon nos informations, de LJT Avocats.