Langlois fait une razzia chez…

Deux associés, trois juristes, trois parajuristes : Langlois recrute chez un concurrent huit professionnels d'un seul coup …

Michel Turcot est notaire depuis 1979.

Près d'un demi-siècle de métier. Plus de 20 ans à enseigner à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Un passage au conseil d'administration de la Chambre des notaires.

À ce stade d'une carrière, on change rarement d'adresse.

Lui, oui. Et il ne part pas seul.

Langlois a annoncé le 10 novembre l'arrivée de huit professionnels en fiscalité et en droit des affaires : deux associés, trois juristes et trois parajuristes. Le communiqué ne dit pas d'où ils viennent, mais…

Tous arrivent de LJT Avocats (Legault Joly Thiffault), un cabinet d'une soixantaine d'avocats installé au Centre de commerce mondial de Montréal.

Une razzia? Ça y ressemble.

Les vétérans

Marie-Josée Monfette - source : Langlois

Aux côtés de Michel Turcot, l'autre tête d'affiche s'appelle Marie-Josée Monfette.

Admise au Barreau en 1988, cette avocate fiscaliste était associée chez LJT. Avant, elle avait pratiqué pendant 20 ans au sein d'un cabinet de comptables agréés.

Sa spécialité? La fiscalité transactionnelle. Sa clientèle? Des professionnels de la santé (vétérinaires et dentistes, notamment), de l'immobilier et de la construction.

Michel Turcot, lui, conseille surtout des entrepreneurs et des professionnels québécois, de plus en plus sur leur relève et leur succession. Titulaire d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, il y a aussi enseigné pendant plus de 10 ans.

Chez Langlois, tous deux arrivent comme associés.

Joëlle Turcot, Alice Boulet et Laurence Boulet - source : Langlois







Derrière eux, trois jeunes juristes.

Joëlle Turcot, notaire fiscaliste depuis 2017, a décroché la même année deux maîtrises à l'Université de Sherbrooke : l'une en droit notarial, l'autre en fiscalité. Elle y a ensuite enseigné le droit des fiducies, de 2019 à 2021.

Alice Boulet, notaire depuis 2019, se concentre sur le financement et l'immobilier commercial. Elle s'était jointe à LJT en 2023.

Laurence Boulet, avocate admise au Barreau en 2016 et médiatrice civile accréditée depuis 2023, accompagne des professionnels de la santé dans le démarrage, l'achat ou la vente de leur entreprise.

S'ajoutent trois parajuristes : Mélanie Ducharme, Karine Mélançon et Julie Vincent.

Des fiches encore en ligne

Mélanie Ducharme, Karine Mélançon et Julie Vincent - source : Langlois

Le déménagement est tout frais.

Au moment d'écrire ces lignes, les fiches de cinq des huit professionnels étaient toujours accessibles sur le site de LJT.

Mais leurs noms avaient disparu du répertoire de l'équipe. Celui-ci compte 74 personnes, dont 61 avocats… et quatre notaires, selon un décompte sur le site.

Trois notaires partis d'un coup, quatre qui restent. Pour un cabinet de cette taille, ça compte.

Sean Griffin - source : Langlois







LJT, lui, minimise.

Dans une déclaration écrite transmise à Droit-inc, le fondateur du cabinet, Me Christian Joly, ne revient ni sur le nombre de départs ni sur les noms. Il insiste plutôt sur le ton : « La transition s'est faite de façon très courtoise et harmonieuse. »

Et la fiscalité? « Le département fiscal demeure un pilier de notre Cabinet », assure t-il. Il dit compter encore « plus d'une quinzaine de fiscalistes et près de 30 professionnels du droit » dans ce secteur, qui « demeure en pleine effervescence ».

Le notariat d'affaires? « Plusieurs notaires talentueux continuent d'accompagner notre clientèle », répond-il.

Autrement dit : huit de partis, mais pas de quoi ébranler la maison. LJT affirme d'ailleurs avoir accueilli « une vingtaine de professionnels du droit » dans ses divers secteurs en 2026.

Ce que Langlois y gagne

Deux choses.

D'abord, du muscle en fiscalité. Ensuite, une nouveauté : des services notariaux en droit des affaires, que le cabinet intègre à son offre.

L'objectif, selon Langlois? Un accompagnement « encore plus intégré » des entreprises et de leurs dirigeants, de la croissance jusqu'à la succession.

Le cabinet, qui dit compter plus de 185 professionnels à Montréal et à Québec, est dirigé depuis 2024 par Sean Griffin. Il a été sacré cabinet de l'année au Québec aux Canadian Law Awards 2025.

Pourquoi partir?

Christian Joly - source : LJT

Marie-Josée Monfette parle d'« une vision commune de la pratique » et de valeurs partagées : « l'excellence, la qualité des relations humaines, la proximité avec les gens d'affaires et l'engagement envers la formation de la relève juridique ».

Elle évoque aussi « une culture de bienveillance et de collaboration ». Et un atout bien concret : la présence de Langlois à Montréal et à Québec.

Sur les raisons du départ, ni Langlois ni LJT n'en disent davantage.

Situation inverse

L'ironie? LJT connaît bien ce genre d'opération. Mais dans l'autre sens.

En février 2020, Droit-inc titrait : « LJT gobe un autre cabinet! » Le cabinet venait d'accueillir cinq avocats de Papineau Avocats, quelques mois après avoir absorbé Lessard & associés.

Cette fois, c'est LJT qui se fait prendre un morceau.

À l'époque, son grand patron, Christian Joly, n'excluait pas d'autres coups du genre : « Je ne peux pas dire que c'est la dernière fois qu'on va faire ça! »

Six ans plus tard, l'appétit est intact.

« Nous demeurons évidemment à l'affût de nouveaux talents souhaitant se joindre à notre Cabinet », écrit-il aujourd'hui.