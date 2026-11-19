Des pirates ont consulté des documents fiscaux de clients de KPMG Canada. Le géant comptable s'ajoute à quatre grands cabinets d'avocats visés ces dernières semaines.



Sonja Cloutier-Bosworth - source : LinkedIn

Les pirates ne s'en prennent plus seulement aux avocats.

KPMG Canada a confirmé le 18 novembre qu'un tiers avait obtenu un accès non autorisé à des documents fiscaux de certains de ses clients, ont rapporté le Globe and Mail, puis l'agence Reuters et Bloomberg. La firme dit avoir sécurisé ses systèmes et communiquer avec les clients touchés.

Combien de clients? Combien de dossiers? Comment les pirates sont-ils entrés? KPMG ne l'a pas précisé.

« Nous sommes convaincus d'avoir protégé l'information de nos clients et, selon notre surveillance continue, l'information touchée par cet incident n'est pas accessible en ligne ni utilisée à quelque fin que ce soit », a déclaré sa porte-parole, Sonja Cloutier-Bosworth (traduction libre).

Quatre cabinets avant elle

KPMG s'ajoute à une liste qui s'allonge. Fin octobre, McCarthy Tétrault et Davies ont confirmé des vols de données après que de faux techniciens eurent piégé des employés. Bennett Jones et BLG ont suivi.

Chez Bennett Jones, deux comptes d'employés du groupe des services d'affaires ont été compromis le 19 octobre, selon l'avis publié par le cabinet. Des rapports sur les revenus provenant de clients ont été touchés, mais pas le système de gestion documentaire, qui contient les dossiers des clients.

La méthode est connue. Les pirates se font passer pour le soutien informatique de l'organisation et joignent les employés par téléphone ou sur Microsoft Teams, pour les diriger vers de fausses pages de connexion. Dans les quatre cabinets, au moins sept employés leur ont ainsi donné accès à des fichiers internes, selon le Globe.

KPMG n'a pas dit si la même ruse avait été utilisée chez elle.

Le secteur juridique dans la mire

Le Centre canadien pour la cybersécurité avait sonné l'alarme le 28 octobre. Selon son alerte, la campagne d'hameçonnage vocal vise des organisations canadiennes depuis janvier, de plus en plus les secteurs juridique, judiciaire et financier depuis juillet, et surtout le secteur juridique en octobre.

Les pirates relaient en temps réel identifiants et codes d'authentification multifacteur, ce qui leur permet de contourner cette protection. Ils exfiltrent ensuite des données de Microsoft 365, de SharePoint et de OneDrive, puis réclament une rançon. Le Centre recommande notamment une authentification résistante à l'hameçonnage, comme les clés de sécurité, et de vérifier toute demande inattendue du soutien technique par un autre canal.

Les autres grandes firmes comptables disent avoir été épargnées : PwC Canada et Deloitte Canada affirment ne pas avoir été touchées, tandis qu'EY Canada n'a pas répondu au Globe.

Pour les clients, l'enjeu est réel : ils pourraient être eux-mêmes exposés si des renseignements confidentiels fuient.

Pour les firmes, c'est la confiance qui est en jeu, leur « monnaie de base » et leur « actif le plus précieux », souligne Charles Finlay, directeur exécutif fondateur du Rogers Cybersecure Catalyst de l'Université métropolitaine de Toronto. KPMG, dit-il, doit maintenant « communiquer ouvertement et sans relâche » avec ses clients et le public (traduction libre).