Le gouvernement du Québec nomme dix avocats. Qui sont-ils?

Le conseil des ministres a procédé à la nomination à nouveau de dix membres du Tribunal administratif du travail (TAT).



Amélie Chouinard - source : archives

Renée-Claude Bélanger est reconduite dans ses fonctions au TAT, les membres depuis 2016, après avoir été commissaire à la Commission des lésions professionnelles.

Admise au Barreau en 1988, Me Bélanger détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

L’avocate a pratiqué en cabinet, chez Joli-Coeur Lacasse de 1990 à 2011. Elle a été conseillère chez Aon de 1998 à 1999.

Amélie Chouinard est membre du TAT depuis 2021.

Auparavant, elle était avocate associée en droit du travail chez Prévost Fortin D’Aoust, où elle était responsable du comité des ressources humaines du cabinet.

Assermentée en 2007, Me Chouinard a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Véronique Emond - source : archives

est membre du TAT depuis cinq ans.

Admise au Barreau en 1994, l’avocate était directrice des ressources humaines chez Lantic. Elle était aussi la syndique de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (Ordre des CRHA).

Depuis son baccalauréat en droit de l'Université Laval, Me Véronique Emond a travaillé en cabinet, dans différentes entreprises et organismes, ainsi que dans le domaine bancaire. Elle a débuté sa carrière comme avocate chez Fontaine, Garneau & associés, puis avocate en droit du travail à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, avant de revenir en cabinet chez Byers Casgrain.

Me Emond a ensuite œuvré comme conseillère en ressources humaines chez Sico. Elle a rejoint la Banque Nationale du Canada comme conseillère principale en relations de travail, directrice de la formation puis directrice principale au Service-conseil en ressources humaines.

C’est ensuite chez Danone que Me Emond a exercé comme directrice des ressources humaines, services corporatifs et gestion de talents pour le Canada et les États-Unis.

En 2014, elle se joint à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en tant que secrétaire générale et directrice de l’administration.

Manon Gauthier compte dix années au TAT.

Admise au barreau en 1989, Me Gauthier a été avocate associée chez St-Onge, Thimineur et associés. Elle a également été avocate, conseillère syndicale et formatrice au Conseil conjoint no 91 des Teamsters du Québec (FTQ).

En 2000, elle est nommée commissaire à la Commission des lésions professionnelles, où elle a œuvré jusqu'à sa nomination au TAT en 2016.

Me Manon Gauthier détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa.

Nancy Martel - source : archives

Nancy Martel est nommée à nouveau au TAT, cinq ans après sa première nomination.

L’avocate a été directrice intérimaire du Bureau des relations de travail à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est spécialisée en droit du travail et en droit de la santé et sécurité du travail.

Inscrite au tableau de l'ordre depuis 2004, Me Martel a débuté comme avocate plaidante en droit du travail chez Rivest, Schmidt & associés, conseillers en relations de travail. Elle rejoint ensuite la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec comme conseillère syndicale et procureure.

En 2019, elle rejoint UQAM, d'abord comme conseillère juridique, puis comme directrice adjointe du Bureau des relations de travail.

Me Nancy Martel possède un baccalauréat en droit, profil international, de l'Université Laval.

Maude Pepin Hallé - source : archives

exerce au TAT depuis 2021.

Admise au Barreau en 2005, Me Pepin-Hallé a été avocate au service juridique de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Après avoir obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, elle est devenue avocate à l'aide juridique, section criminelle pénale, du Centre communautaire juridique de Montréal.

Un an plus tard, elle rejoint la CSN comme avocate au service juridique de la centrale syndicale.

Bruno Boucher a été admis au Barreau en 2010.

L’avocat a été directeur par intérim du Bureau d’aide juridique Centre-Sud du Centre communautaire juridique de Montréal.

Après l'obtention de son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en 2008, Me Bruno Boucher a œuvré comme avocat en droit civil, familial, social et administratif au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud.

Il a ensuite rejoint le Centre communautaire juridique de Montréal comme avocat en droit civil, familial, social et administratif; avant de prendre la direction par intérim du Bureau d'aide juridique Centre-Sud.



Bruno Boucher - source : archives

Michel Maranda est un ancien conseiller principal en relations de travail à la Ville de Montréal.

Assermenté en 2005, Me Maranda détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, et un DESS en gestion de HEC Montréal.

Il a rejoint la Ville de Montréal au début de sa carrière comme procureur en droit pénal et criminel, avant de devenir conseiller principal en relations de travail, puis avocat en droit du travail.

Michel Maranda - source : archives

En 2017, il devient avocat associé chez Morissette Maranda, avant de revenir à la Ville de Montréal comme conseiller principal en relation de travail.

Me Michel Maranda est membre associé de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.

Christian Reid a été directeur des affaires juridiques par intérim au secteur normes du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Admis au Barreau en 1990, Me Christian Reid a commencé sa carrière comme avocat dans le secteur assurance-litige chez Marchand, Magnan, Melançon, Forget. Il entre ensuite à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) comme agent de recherche.

Son parcours professionnel l'amène ensuite au ministère de la Justice comme assistant de recherche au service de recherche de la Cour du Québec. Il devient ensuite avocat plaidant pour le Commissaire à la déontologie policière.

C'est en 2006 que Me Christian Reid rejoint la CNESST comme avocat plaidant au secteur normes du travail. Il en devient le directeur des affaires juridiques par intérim au secteur normes du travail de la CNESST en 2021.

Me Christian Reid détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal.

Benoit Roy-Déry est lui aussi membre du TAT depuis 2021.

Assermenté en 2002, Me Roy-Déry a été médiateur-conciliateur au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Auparavant, l’avocat a fait toute sa carrière au sein de la CSN. Il est entré comme conseiller syndical au service juridique de la centrale syndicale. Il a ensuite rejoint la Fédération des employées et employés des services publics de la CSN comme conseil syndical pour l'appui à l’arbitrage.

En 2021, il a rejoint le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Me Benoit Roy-Déry détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.