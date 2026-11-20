Entre expertise juridique, mentorat et nouvelles technologies, une parajuriste raconte les réalités d’un métier en pleine évolution…



Jessica Fournier - source : Spiegel Ryan

Derrière le travail des équipes juridiques, les parajuristes jouent un rôle essentiel qui va bien au-delà de la préparation de documents. Chez Spiegel Ryan, Jessica Fournier contribue activement à la gestion de dossiers complexes, notamment en matière fiscale.

Finaliste dans la catégorie « Personne la plus appréciée de ses pairs » de l’Association canadienne des parajuristes, Jessica Fournier revient pour Droit-inc sur son parcours, les responsabilités grandissantes des parajuristes et l’importance du mentorat. Elle partage également sa vision de l’avenir de la profession, à l’heure où l’intelligence artificielle transforme les pratiques.

Que représente pour vous cette nomination dans la catégorie « Personne la plus appréciée de ses pairs »?

C’est un grand honneur, parce que j’aime beaucoup aider mes pairs. J’essaie de redonner ce que j’ai moi-même reçu lorsque j’ai commencé comme parajuriste. À mes débuts, j’ai eu un excellent mentor qui m’a vraiment prise sous son aile et qui m’a tout montré.

Nous nous rencontrions chaque semaine. Je trouve important, lorsqu’on a acquis des connaissances et de l’expérience, de les partager avec ses pairs, particulièrement avec les parajuristes plus juniors qui sont encore en apprentissage.

On présente souvent les parajuristes comme des acteurs indispensables au bon fonctionnement des équipes juridiques. Dans votre quotidien, comment se traduit concrètement cette contribution?

Nous venons véritablement épauler les avocats, notamment en matière de rédaction. Dans notre cabinet, nous sommes très impliqués dans la préparation des dossiers, de A à Z. Nous participons notamment à la rédaction des cartables de clôture, qui comprennent les agendas de clôture, la documentation corporative et fiscale ainsi que les formulaires de roulement. Nous travaillons aussi sur les chartes corporatives et assurons la mise à jour des livres de minutes.

Dans le département fiscal, notre implication est particulièrement importante. Je dirais même que nous assumons certaines responsabilités qui se rapprochent de celles d'un associé junior. Notre rôle ne se limite toutefois pas à la préparation de documents. Nous sommes également en contact avec les clients et assurons une bonne partie des communications avec eux.

Pouvez-vous donner un exemple concret d’un projet dans lequel votre intervention a fait une différence pour votre équipe?

Un bon exemple concerne les nouvelles obligations relatives à la déclaration des bénéficiaires ultimes, qui ont été introduites au Registraire des entreprises du Québec en 2023 et au fédéral en 2024. Les entreprises doivent notamment déclarer les personnes physiques qui détiennent 25 % ou plus des actions ou de la valeur de l'entreprise. La détermination de ces bénéficiaires peut devenir complexe, particulièrement lorsqu'une société est détenue par plusieurs autres sociétés et que la structure comporte différents niveaux.

Comme nous travaillons beaucoup en planification fiscale, nous avons des structures corporatives parfois très complexes. J’ai donc mis sur pied un comité au sein de notre département pour élaborer un guide destiné à soutenir les parajuristes. Nous nous sommes rencontrés une ou deux fois toutes les deux semaines pour travailler sur cet outil. Le projet a été réalisé avec la participation de deux avocats et de deux parajuristes.

Nous avons finalement créé deux guides internes qui permettent à nos 19 parajuristes de mieux comprendre les obligations et de savoir comment effectuer les déclarations dans différentes situations. C’est particulièrement utile pour les nouveaux employés, mais aussi pour les collègues qui ont des questions sur un dossier.

Les dossiers juridiques sont de plus en plus complexes et les outils technologiques, notamment l’intelligence artificielle, prennent une place grandissante. Comment voyez-vous évoluer le rôle des parajuristes dans les prochaines années?

Les dossiers deviennent effectivement de plus en plus complexes, notamment en raison des nombreux changements en matière de droit fiscal. On a donc besoin de toujours plus d’expertise. Les parajuristes doivent non seulement connaître le droit, mais aussi maîtriser les particularités du droit fiscal et savoir comment appliquer ces connaissances dans leur travail quotidien.

C’est une chose de sortir de l’école avec des notions théoriques, mais il faut aussi être capable de les mettre en pratique au bureau. On le constate également avec l’arrivée de l’intelligence artificielle. Je ne crois pas qu’elle puisse remplacer une parajuriste, parce que le travail exige une expertise et une compréhension du contexte que les outils ne peuvent pas entièrement reproduire.

C’est pourquoi le mentorat, le soutien entre collègues et le partage des connaissances sont si importants. L’expertise se développe aussi grâce à cet accompagnement et à l'expérience que l'on transmet aux autres.