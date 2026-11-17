Le Barreau de Montréal veut rendre hommage à ces employés des tribunaux dont le travail facilite chaque jour celui des magistrats et des avocats…

Le Barreau de Montréal lance un appel de candidatures pour le prix Cécile-Prévost, qui récompense la contribution exceptionnelle des employés des tribunaux de l’île de Montréal.

Greffiers, interprètes, sténographes, constables spéciaux ou membres du personnel administratif : le Barreau souhaite mettre en lumière ces personnes qui contribuent, dans l’ombre, au bon fonctionnement du système judiciaire.

Leur travail joue un rôle essentiel dans l’administration de la justice et la protection du public, en plus de soutenir quotidiennement les avocats et les magistrats.

Les personnes qui souhaitent soumettre une candidature ont jusqu’au 25 janvier 2027, à 12 h. Pour connaître les modalités de candidature et soumettre un dossier, c’est par ici.