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Un hybride légaltech-cabinet lève 120 millions $US

Un hybride légaltech-cabinet lève 120 millions $US
Didier Bert

Didier Bert

2026-07-28 13:15:30

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Une legaltech disposant de son propre cabinet d’avocats voit sa valeur bondir au-dessus du milliard de dollars.

La légaltech NormAI n’a pas seulement trouvé un modèle inédit… elle a aussi ramassé 120 millions $US.

La jeune pousse new-yorkaise présente la particularité de se baser sur un modèle hybride, puisqu’elle dispose de son propre cabinet d’avocats, Norm Law.

Contrairement aux grands joueurs tels que Harvey et Legora, qui fournissent des outils d,IA aux avocats, Norm AI a construit son activité en intégrant le raisonnement juridique et réglementaire directement dans des agents d’intelligence artificielle (IA), avant de livrer ses services juridiques grâce à ces agents, rapporte LawNext.

Des agents logiciels traitent les dossiers en tant que conseil externe, sous la supervision d'avocats séniors chargés de les calibrer et de corriger leur travail.


Norm AI rompt aussi avec un autre usage du secteur : la facturation se fait au résultat plutôt qu'à l’heure. L’entreprise présente ce choix comme un moyen d'aligner ses intérêts sur ceux de ses clients plutôt que sur la maximisation des heures facturables.

Contrairement à un vendeur classique de technologie, l'entreprise engage directement sa responsabilité sur la qualité du travail produit par ses agents.

Ce modèle reçoit le soutien des investisseurs puisque la légaltech a réussi à lever 120 millions $US. Un aspect marquant de la transaction est qu’elle a été menée par Khosla Ventures, qui investit pour la première fois dans Norm AI. Khosla Ventures a été le premier investisseur institutionnel d’OpenAI.

Moins de trois ans après sa création, Norm AI a collecté un total de 260 millions $US. Elle est désormais valorisée à hauteur de 1,2 milliard $US, ce qui reste encore loin des 11 milliards $US de Harvey et des 5,6 milliards $US de Legora.

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