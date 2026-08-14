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Un ex-bâtonnier saute en politique

Un ex-bâtonnier saute en politique

Thomas Vernier

2026-08-14 11:15:22

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L'ancien bâtonnier du Québec portera les couleurs libérales dans Anjou–Louis-Riel aux prochaines élections…


Nicolas Plourde - source : LinkedIn

Me Nicolas Plourde sera le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription d'Anjou–Louis-Riel en vue des prochaines élections générales, a annoncé le parti par communiqué le 13 août.

L'avocat n'est pas un inconnu de la communauté juridique. Admis au Barreau en 1993 après des études en droit à l'Université de Montréal, il a présidé le Jeune Barreau de Montréal avant de devenir bâtonnier de Montréal, puis bâtonnier du Québec en 2012. Il a ensuite dirigé la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada.

En 2013, au terme de son bâtonnat, il a cofondé le cabinet Sarrazin Plourde, qui compte aujourd'hui une vingtaine de professionnels. Sa pratique est axée sur le litige civil et commercial.


L'accès à la justice traverse son parcours : administrateur fondateur de Justice Pro Bono, il a aussi contribué à la création du Centre de justice de proximité du Grand Montréal et du Service d'avocats de garde du Barreau de Montréal. Côté communautaire, il a présidé pendant près de huit ans la Fondation de l'Accueil Bonneau et siégé aux conseils d'Olympiques spéciaux Québec et de Moulin Microcrédits.

« Après avoir servi dans les milieux étudiant, professionnel et communautaire, le moment est venu pour moi de mettre pleinement cette expérience au service des gens d'Anjou–Louis-Riel », a déclaré le candidat, militant libéral depuis plus de dix ans.

« Nicolas est un rassembleur, un homme de rigueur et de parole », a pour sa part souligné le chef du PLQ, Charles Milliard.

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