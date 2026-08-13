Les 40 Nouveaux Jeunes Super plaideurs!

Qui sont les jeunes avocats qui façonnent déjà le paysage du litige au Canada? Un classement des avocats de 40 ans et moins vient tout juste de sortir…

Chaque année, Benchmark Litigation dévoile son palmarès 40 & Under List – Canada, qui met en lumière les plaideurs âgés de 40 ans ou moins considérés comme les talents les plus prometteurs de leur génération.

Pour établir sa sélection, Benchmark s’appuie notamment sur une recherche auprès des pairs, des clients et de spécialistes du règlement des différends, en plus d’examiner les dossiers récents et le parcours professionnel des candidats.

L’objectif est de faire ressortir les jeunes plaideurs qui se distinguent par leur capacité à intervenir dans des dossiers importants et complexes. Et le Québec est particulièrement bien représenté.

Pas moins de 40 avocats de la liste retenue sont rattachés à des cabinets exerçant au Québec, principalement à Montréal.

Du côté des cabinets, Fasken compte six représentants, devant BCF avec quatre avocats. Langlois, LCM et Woods en comptent chacun trois, tandis que Miller Thomson, Blakes, Lavery, ROBIC, Davies et McCarthy Tétrault sont représentés par deux avocats chacun. Osler, BLG, KRB, Dentons et Gowling comptent pour leur part qu’un seul représentant.

Julien Archambault — LCM

Julien Archambault - source : LCM

Julien Archambault pratique principalement en litige civil et commercial. Il intervient notamment dans des dossiers liés à la construction, à l’insolvabilité et à la restructuration, où il représente des clients confrontés à des différends complexes.

Laura Bambara - source : Miller Thomson

Avocate en litige commercial, Laura Bambara intervient dans des dossiers complexes touchant notamment les différends entre actionnaires, les recours extraordinaires et la responsabilité des administrateurs et dirigeants. Elle représente des entreprises canadiennes et étrangères devant les tribunaux québécois.

Annie Bourgeois — Langlois

Annie Bourgeois - source : Langlois

Annie Bourgeois pratique en droit du travail et de l’emploi. Elle conseille et représente principalement des employeurs dans des dossiers liés aux relations de travail, au harcèlement, aux congédiements et aux droits de la personne. Elle possède également une expérience en droit du sport.





Antoine Brylowski - source : Langlois

Antoine Brylowski est un plaideur en litige commercial complexe. Sa pratique touche notamment les secteurs bancaire, des valeurs mobilières, de la responsabilité du fabricant et de la responsabilité professionnelle, en plus des recours extraordinaires et des actions collectives.

Claudia Desjardins Bélisle — Miller Thomson

Claudia Desjardins Bélisle - source : Miller Thomson

Claudia Desjardins Bélisle pratique en droit du travail et de l’emploi et dirige le groupe national de pratique de Miller Thomson dans ce domaine. Elle représente notamment des employeurs dans des litiges portant sur les relations d’emploi, les clauses restrictives et les renseignements confidentiels.

Karine Fahmy - source : BLG

Karine Fahmy est une plaideuse en litiges civils et commerciaux et en arbitrage. Elle intervient notamment dans des dossiers complexes et transfrontaliers touchant l’aérospatiale, les infrastructures, les technologies, les services financiers et les sciences de la vie.

Gabriel Querry — Langlois

Gabriel Querry concentre sa pratique sur le droit pénal des affaires, les enquêtes internes et les enjeux réglementaires. Son

Gabriel Querry - source : Langlois

Nicolas Roche - source : LCM

expertise à la croisée du droit pénal et du droit commercial l'amène notamment à intervenir dans des situations de crise et lors d’enquêtes policières ou réglementaires.

Nicolas Roche se spécialise notamment dans les litiges entre actionnaires et les dossiers mettant en cause la responsabilité des administrateurs et dirigeants. Il possède une expertise particulière en recours en oppression, conventions entre actionnaires et clauses « shotgun ».

Marie-Noël Rochon — LCM

Marie-Noël Rochon pratique en litige civil et commercial, avec une expertise notamment en valeurs mobilières, services financiers et gouvernance d’entreprise. Elle intervient aussi dans des dossiers d’actions collectives, de responsabilité

Marie-Noël Rochon - source : LCM

David Éthier - source : IMK

professionnelle et de différends entre actionnaires.

David Éthier possède une pratique diversifiée en litige civil et commercial. Il intervient notamment en immobilier, construction, assurance, aéronautique et successions, devant les tribunaux de première instance et d’appel ainsi qu’en arbitrage.

Camille Aubin — ROBIC

Camille Aubin dirige le groupe Litige de ROBIC et se spécialise en litige de propriété intellectuelle. Elle intervient notamment dans des dossiers portant sur les brevets, les marques de commerce, les

Camille Aubin - source : ROBIC

Alexandre Baril-Furino - source : Woods

dessins industriels, le droit d’auteur et les secrets commerciaux.

Alexandre Baril-Furino pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en arbitrage. Il intervient notamment dans des dossiers de responsabilité professionnelle, de construction, de concurrence et de propriété intellectuelle, ainsi que dans des recours urgents.

Ariane Bisaillon — Blakes

Ariane Bisaillon pratique en droit civil et commercial, particulièrement en litige commercial, actions collectives et responsabilité du fabricant. Elle intervient également dans des différends entre actionnaires, des arbitrages et des recours extraordinaires.

Ariane Bisaillon - source : Blakes

Myriam Brixi - source : Lavery

Myriam Brixi se spécialise notamment en actions collectives, droit de la consommation, responsabilité du fabricant et droit des assurances. Elle possède une expérience dans des dossiers complexes et multijuridictionnels.

Vincent Cérat Lagana — Fasken

Vincent Cérat Lagana pratique en litige commercial et d’affaires. Il intervient notamment dans des différends entre actionnaires, des litiges transactionnels et des dossiers liés à la gouvernance d’entreprise.

Vincent Cérat Lagana - source : Fasken





Karl Chabot - source : Lavery

Karl Chabot possède une pratique diversifiée en litige civil et commercial ainsi qu’en droit de la santé et des services sociaux. Il conseille et représente des entreprises, des PME et des organismes publics dans des dossiers allant de la stratégie précontentieuse aux procédures judiciaires.

Marie-Pier Cloutier — Woods

Marie-Pier Cloutier pratique en litige civil, commercial et administratif. Elle plaide devant plusieurs instances québécoises et fédérales, notamment dans des dossiers commerciaux, des actions collectives, des affaires de diffamation et des questions de droit constitutionnel.

Marie-Pier Cloutier - source : Woods

Jonathan Coulombe - source : BCF

Jonathan Coulombe se spécialise en droit de l’environnement, droit municipal et droit de l’expropriation. Sa pratique comprend notamment les dossiers liés aux sols contaminés, aux milieux hydriques, aux permis et à la réglementation municipale.









Catherine Deslauriers — Novare Stratège Légal

Catherine Deslauriers - source : Novare Stratège Légal

Catherine Deslauriers est avocate et fondatrice de Novare Stratège Légal. Sa pratique est principalement orientée vers le droit du travail et les relations d’emploi.

Gabriel Di Genova - source : KRB

Gabriel Di Genova pratique en litige civil, commercial et corporatif. Il possède notamment une expertise en litiges immobiliers, différends entre actionnaires, responsabilité professionnelle et litiges successoraux.

Julie Dorion — BCF

Julie Dorion intervient dans des litiges civils, commerciaux, administratifs et constitutionnels. Sa pratique comprend notamment les dossiers de construction, les différends entre actionnaires et les recours urgents.

Julie Dorion - source : BCF

Alexandre Fallon - source : Osler

Alexandre Fallon pratique au sein du groupe Litiges d’Osler. Sa pratique touche notamment les services financiers, les technologies, la construction, les infrastructures, les sciences de la vie et les litiges corporatifs.

Faiz Lalani — Davies

Faiz Lalani est associé chez Davies à Montréal et pratique en litige commercial et actions collectives, notamment dans les domaines des valeurs mobilières, de la concurrence et de la protection du consommateur. Il intervient également dans des différends liés aux fusions et acquisitions.

Faiz Lalani - source : Davies

Guillaume Lavoie Ste-Marie - source : The Precedent A-List

Guillaume Lavoie Ste-Marie pratique principalement en litige de propriété intellectuelle. Il intervient notamment dans des dossiers portant sur les brevets, les droits d’auteur et les marques de commerce, en privilégiant des stratégies adaptées aux objectifs commerciaux de ses clients.

Frédéric Legendre — Fasken

Frédéric Legendre pratique en litige commercial, droit public et administratif, droit immobilier, droit municipal et expropriation. Il représente notamment des promoteurs immobiliers dans des dossiers réglementaires complexes.

Frédéric Legendre - source : Fasken

Samuel Lepage - source : McCarthy Tétrault

Samuel Lepage pratique chez McCarthy Tétrault. Son parcours s’inscrit dans le domaine du litige et du règlement des différends.

Matthew Liben — Blakes

Matthew Liben est associé chez Blakes à Montréal et se spécialise en litige commercial, notamment en assurance et réassurance, construction et immobilier, restructuration et insolvabilité ainsi qu’en actions collectives. Il intervient également dans des arbitrages commerciaux internationaux.

Matthew Liben - source : Blakes





Corina Manole - source `: Torys

Corina Manole pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en actions collectives. Elle a plaidé devant plusieurs tribunaux au Québec et possède également une expérience comme recherchiste à la Cour d’appel du Québec.

Jean-Philippe Mathieu — McCarthy Tétrault

Jean-Philippe Mathieu pratique en litige civil et commercial complexe. Son expertise couvre notamment les litiges corporatifs et contractuels, le droit bancaire, la construction, les actions collectives, l’assurance et la responsabilité professionnelle.

Jean-Philippe Mathieu - source : McCarthy Tétrault

Fortunat Nadima - source : ROBIC

Fortunat Nadima — ROBIC

Fortunat Nadima se spécialise en litige et résolution de différends en propriété intellectuelle. Il intervient notamment dans des dossiers de brevets, marques de commerce, dessins industriels et droits d’auteur.





Corey Omer — Davies

Corey Omer est associé chez Davies à Montréal et pratique en litige commercial, actions collectives et enquêtes réglementaires. Il possède également une expertise particulière en cybersécurité, confidentialité des données et gouvernance liée aux technologies.

Corey Omer - source : Davies

Nicolas-Karl Perrault - source : Fasken

Nicolas-Karl Perrault concentre sa pratique sur la responsabilité du fait des produits, les litiges en construction et le droit de la consommation. Il représente notamment des fabricants et distributeurs dans des actions individuelles et collectives.

Yannick Pomerleau — BCF

Yannick Pomerleau pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en droit de la construction. Son expertise comprend également le droit municipal, administratif et environnemental, notamment dans des dossiers d’expropriation et d’injonction.

Yannick Pomerleau - source : BCF

Christine Provencher - source : Fasken

Christine Provencher pratique en litige civil et commercial, particulièrement dans le domaine de la construction et de l’approvisionnement. Elle représente différents acteurs de l’industrie dans des dossiers portant notamment sur les défauts de construction, les retards et les différends contractuels.

Sebastian L. Pyzik — Woods

Sebastian L. Pyzik pratique en litige civil et commercial dans des dossiers complexes et stratégiques. Il intervient notamment en matière de construction, infrastructures, arbitrage, diffamation et recours urgents.

Sebastian L. Pyzik - source : Woods

Anthony Rudman - source : Dentons

Anthony Rudman pratique principalement en litige corporatif, commercial et de construction. Il possède également une pratique en droit du sport et représente notamment des propriétaires, entrepreneurs et fournisseurs dans des différends liés à la construction.

Chris Semerjian — Fasken

Chris Semerjian pratique en litige commercial et contractuel. Il possède notamment une expertise en injonctions, clauses de non-concurrence, concurrence déloyale, protection des renseignements confidentiels et propriété intellectuelle.

Chris Semerjian - source : Fasken

Michael Shortt - source : Fasken

Michael Shortt est avocat et agent de marques de commerce. Sa pratique combine litige et droit transactionnel, avec une expertise particulière en propriété intellectuelle, notamment dans les secteurs des jeux vidéo et des sciences de la vie.

Marc James Tacheji — Fasken

Marc James Tacheji pratique principalement en litige commercial et immobilier ainsi qu’en droit public et administratif. Il conseille notamment des entrepreneurs, promoteurs et entreprises sur des enjeux réglementaires et gouvernementaux.

Marc James Tacheji - source : Fasken

Julien Tricart - source : BCF

Julien Tricart pratique en litige civil et commercial, avec une expertise particulière en construction et en responsabilité professionnelle. Il intervient notamment dans des dossiers complexes impliquant les différents acteurs de l’industrie de la construction.