Une recrue chez Clyde & Co

Le cabinet recrute une nouvelle avocate tout juste assermentée. Qui est-elle?

Sarah-Jeanne Crevier - source : LinkedIn

Clyde & Co accueille Me Sarah-Jeanne Crevier au sein de son équipe spécialisée en gestion de litiges. Elle y amorce sa carrière à titre d’avocate après avoir récemment prêté serment.

« Je tiens à remercier sincèrement tous mes proches, ainsi que mes mentors et ma maître de stage, pour leur soutien, leurs conseils et leur accompagnement tout au long de ce parcours », souligne-t-elle.

Titulaire d’un Juris Doctor (J.D.) de l’Université de Montréal, Me Crevier s’est également impliquée au cours de son parcours universitaire.

Elle a notamment occupé les fonctions de présidente du Comité Affaires internationales ainsi que de vice-présidente du Comité Droit des affaires et Gestion.