Une avocate trace sa voie entre le Québec et l’Afrique

De Yaoundé à Montréal, une avocate a construit une carrière juridique marquée par l’entrepreneuriat et les liens entre le Québec et l’Afrique francophone. Entrevue.



Suzanne Taffot - source : Facebook

Membre des Barreaux du Québec et du Cameroun, Me Suzanne Taffot a fait de la diversité des parcours et des expériences le fil conducteur de sa carrière. Fondatrice de Heritt Avocats, à Montréal, elle exerce principalement en droit de l'immigration et des réfugiés, en droit civil et en droit de la famille.

Son cabinet, qu'elle a fondé en 2020, se distingue par une approche axée sur les réalités sociales, culturelles et identitaires de sa clientèle, tout en défendant une vision plus inclusive et représentative de la profession juridique.

Comment cette vision s'est-elle construite? Qu'est-ce qui distingue l'approche de Heritt Avocats? Et comment Me Taffot voit-elle évoluer les besoins de sa clientèle et les liens d'affaires entre les deux continents? On a jasé avec elle.

Qu'est-ce qui vous a poussée à fonder Heritt Avocats et quelle vision souhaitiez-vous insuffler au cabinet?

Lorsque j'ai fondé Heritt Avocats en 2020, mon objectif était de créer un cabinet qui place les réalités sociales, culturelles et identitaires de sa clientèle au cœur de sa pratique. Je souhaitais offrir un accompagnement juridique qui tienne compte du parcours, des valeurs et du contexte de chaque client. Je voulais également bâtir un cabinet dirigé par des associés afrodescendants.

À l'époque, il y avait encore très peu de personnes issues de la diversité occupant des postes d'associés dans les grands cabinets. Souvent, une seule personne représentait toute une communauté au sein d'équipes comptant des dizaines, voire des centaines d'avocats. Je voulais contribuer à changer cette réalité en créant un cabinet davantage représentatif de la société dans laquelle nous vivons.

Heritt Avocats intervient dans plusieurs domaines du droit, notamment en immigration, en droit civil, en droit de la famille et en droit criminel. Comment ces différents champs de pratique se complètent-ils?

Mon parcours académique et professionnel est marqué par une grande diversité d'expériences, et cette pluralité a façonné ma vision de la pratique. Très rapidement, j'ai constaté que les besoins de nos clients dépassaient largement un seul domaine du droit. Une personne qui consulte en immigration peut aussi être confrontée à des questions de droit familial, de droit civil, de droit criminel ou encore de droit des affaires.

Nous avons donc développé une équipe multidisciplinaire qui permet d'offrir un accompagnement global. Aujourd'hui, le cabinet compte des avocats spécialisés dans plusieurs domaines, notamment le droit criminel, le droit civil et le droit des affaires. Cette diversité d'expertises, enrichie par des parcours professionnels internationaux, nous permet de répondre à des besoins variés tout en conservant une approche centrée sur le client.

Quel type de clientèle accompagnez-vous et comment celle-ci a-t-elle évolué depuis la création du cabinet?

Au départ, notre clientèle était principalement composée de personnes immigrantes. Au fil des années, elle s'est diversifiée. Nous accompagnons aujourd'hui des entrepreneurs, des investisseurs, des familles ainsi que des entreprises qui développent des projets entre le Canada et l'Afrique francophone.

L'immigration demeure un pilier important de notre pratique, mais elle est devenue la porte d'entrée vers d'autres services juridiques. Les besoins exprimés par nos clients ont naturellement orienté le développement du cabinet et l'élargissement de nos champs d'expertise.

Vous avez récemment lancé Heritt Afrika. En quoi consiste ce projet?

Heritt Afrika est un cabinet établi au Cameroun. Ce projet est né d'un double constat. D'une part, je suis également avocate au Barreau du Cameroun et je souhaitais mettre cette double expertise au service de nos clients.

D'autre part, nous observions que de nombreux entrepreneurs, investisseurs et membres de la diaspora souhaitaient développer des projets entre le Canada et l'Afrique sans toujours savoir vers quelles ressources se tourner. Heritt Afrika a donc été conçu pour créer un véritable pont entre le Canada et l'Afrique francophone, en offrant un accompagnement juridique adapté aux réalités des deux marchés.

À quels besoins spécifiques répond Heritt Afrika?

Nous accompagnons des entrepreneurs et des investisseurs qui souhaitent développer des activités en Afrique, mais également des entreprises africaines qui désirent s'implanter ou faire des affaires au Canada. Nous constatons aussi un intérêt grandissant de plusieurs membres de la diaspora pour des projets de retour, d'investissement ou d'affaires sur le continent africain.

Certains souhaitent également entreprendre des démarches liées à l'acquisition d'une nationalité lorsque les législations nationales le permettent. Notre rôle consiste à accompagner ces clients dans leurs démarches juridiques, tout en tenant compte des réalités économiques, sociales et culturelles propres à chaque pays.

Intervenez-vous dans des secteurs d'activité particuliers?

Nous ne limitons pas notre accompagnement à un secteur économique précis. Nous travaillons avec des entreprises de différents horizons et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires afin d'offrir une expertise adaptée à chaque projet, qu'il s'agisse d'investissements, d'implantation d'entreprises, de conformité réglementaire ou de développement commercial.

Ce qui nous distingue avant tout, c'est notre capacité à intégrer les enjeux culturels, sociaux et identitaires dans l'accompagnement juridique que nous offrons.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur le développement de votre cabinet?

Cette aventure m'a amenée à passer du rôle d'avocate à celui d'entrepreneure. Créer un cabinet, constituer une équipe, transmettre une vision commune et développer des partenariats représentent des défis différents de la pratique quotidienne du droit. Au fil des années, j'ai surtout appris qu'un cabinet ne se construit pas seul.

La qualité des partenariats, la complémentarité des expertises et le travail d'équipe sont au cœur de notre développement. C'est cette philosophie qui continue aujourd'hui de guider Heritt Avocats, tout comme Heritt Afrika.