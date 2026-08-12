RSS en deuil

Une avocate montréalaise experte en droit des transports est décédée. Qui était-elle?



Louise Baillargeon - source : archives

Louise Baillargeon s’est éteinte à l’âge de 78 ans.

Née à Montréal, Louise Baillargeon a étudié le droit à l’Université de Montréal.

Elle oriente sa carrière juridique dans le domaine des transports, de la réglementation et du droit des affaires.

Me Louise Baillargeon a pratiqué en droit des transports durant 22 ans au sein du cabinet Robinson Sheppard Shapiro (RSS). Elle était associée au sein du cabinet montréalais.

L’avocate a été classée durant de nombreuses années au sein du répertoire juridique The Best Lawyers in Canada. Elle avait reçu le titre d’Avocate de l’année en droit des transports à Montréal en 2019.

« Riche d’une longue carrière en droit des transports, Louise était reconnue, tant par ses clients que par ses pairs, comme une référence en la matière », salue Me Martin Côté, associé. directeur du cabinet RSS. « Nous nous souviendrons de ses grandes qualités professionnelles, ainsi que de sa contribution à notre cabinet où elle a œuvré comme associée. »

Sur la page de l’avis de décès, plusieurs avocats rendent hommage à la défunte.

Me Charles Flam, qui a été l’associé directeur de RSSS durant quatre décennies, salue Louise Baillargeon: « Je l'appréciais énormément depuis toutes ces années où nous avons travaillé ensemble en tant que collègues et partenaires. Unique en son genre, une professionnelle vraiment exceptionnelle, elle était au service de ses clients de manière remarquable. »

« Je garde de très bons souvenirs de Louise chez RSS. C'était toujours un plaisir de discuter avec elle, que ce soit à propos du travail ou simplement pour bavarder », écrit Anna Basili, assistante juridique retraitée du cabinet RSS.

Pour sa part, Me Jean-Denis Boucher, associé et chef du groupe de droit du travail et de l'emploi chez RSS, qualifie Me Baillargeon de « femme exceptionnelle. »

L’avocate est aussi saluée par Claude Robert, ancien président du groupe de logistique et transport Groupe Robert, qui lui adresse « un éternel merci… Ton support inconditionnel, ton audace et ta détermination ont contribué directement à l’essor de notre organisation. Trouver des solutions pour mieux avancer, ta marque de commerce. »

« Ce fut un réel plaisir et une expérience enrichissante de travailler avec elle », écrit sur les réseaux sociaux Me Nicolas Drolet, conseil principal, Litiges et Gestionnaire, Réclamations mondiales chez Air Canada.

Louise Baillargeon laisse dans le deuil son conjoint et sa fille.