Nominations

Un nouvel avocat chez…

Un nouvel avocat chez…
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-12 08:30:38

Commenter

Un cabinet recrute un nouvel avocat dans son groupe de droit commercial. Qui est-il?

Ali-Mikael Sanji - source : LinkedIn

Me Ali-Mikael Sanji se joint au cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon à titre d’avocat au sein du groupe de droit commercial.

Auparavant chez Trivium - Avocats, Notaires, Me Sanji concentre sa pratique en droit des affaires et en droit commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de rédaction et de négociation de contrats commerciaux ainsi que d’accompagnement d’entreprises en croissance.


Fort d’une expérience en gestion dans un environnement entrepreneurial, il privilégie une approche pratique et axée sur les objectifs d’affaires de ses clients.

Me Sanji est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

440
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
RSS en deuil
2.
Honoraires: le travail post-culpabilité doit-il être rémunéré?
3.
Fin du serment obligatoire au roi au Québec : un avocat dépose un recours
4.
Petit litige d’honoraires…
5.
Action collective contre CGI
EMPLOIS

EN VEDETTE