Un nouvel avocat chez…

Un cabinet recrute un nouvel avocat dans son groupe de droit commercial. Qui est-il?

Ali-Mikael Sanji - source : LinkedIn

Me Ali-Mikael Sanji se joint au cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon à titre d’avocat au sein du groupe de droit commercial.

Auparavant chez Trivium - Avocats, Notaires , Me Sanji concentre sa pratique en droit des affaires et en droit commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de rédaction et de négociation de contrats commerciaux ainsi que d’accompagnement d’entreprises en croissance.

Fort d’une expérience en gestion dans un environnement entrepreneurial, il privilégie une approche pratique et axée sur les objectifs d’affaires de ses clients.

Me Sanji est diplômé en droit de l’Université de Montréal.