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Toujours radié

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Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-08-11 13:15:26

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Même s’il a été acquitté par le Conseil de discipline, Stéphane Harvey demeure radié de l’Ordre des avocats…


Stephane Harvey - source : archives

Rappelons-le, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a acquitté Stéphane Harvey de tous les chefs d’infraction qui pesaient contre lui dans un dossier de plainte qui remonte à 2018.

Mais l’ancien avocat demeure radié du Barreau du Québec.

M. Harvey a été radié du Barreau à la fin de l’année dernière pour une période de sept ans dans un dossier connexe, mais il a porté cette décision en appel.


Pour le principal intéressé, le fait d’avoir été acquitté par le Conseil de discipline le place « en meilleure position pour les prochaines étape devant l’instance disciplinaire ou le Tribunal des professions ».

« Il est toujours gagnant de faire valoir ses droits judiciairement quand on croit à quelque chose même si le tout peut paraître long! » a commenté M. Harvey dans un échange de courriels.

Stéphane Harvey fait également l’objet d’une radiation provisoire dans un autre dossier de plainte, actuellement en délibéré par le Conseil de discipline.

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