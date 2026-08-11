Toujours radié
2026-08-11 13:15:26
Même s’il a été acquitté par le Conseil de discipline, Stéphane Harvey demeure radié de l’Ordre des avocats…
Rappelons-le, le Conseil de discipline du Barreau du Québec a acquitté Stéphane Harvey de tous les chefs d’infraction qui pesaient contre lui dans un dossier de plainte qui remonte à 2018.
Mais l’ancien avocat demeure radié du Barreau du Québec.
M. Harvey a été radié du Barreau à la fin de l’année dernière pour une période de sept ans dans un dossier connexe, mais il a porté cette décision en appel.
Pour le principal intéressé, le fait d’avoir été acquitté par le Conseil de discipline le place « en meilleure position pour les prochaines étape devant l’instance disciplinaire ou le Tribunal des professions ».
« Il est toujours gagnant de faire valoir ses droits judiciairement quand on croit à quelque chose même si le tout peut paraître long! » a commenté M. Harvey dans un échange de courriels.
Stéphane Harvey fait également l’objet d’une radiation provisoire dans un autre dossier de plainte, actuellement en délibéré par le Conseil de discipline.
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