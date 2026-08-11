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Qui siégera au CA de la Clinique juridique de Saint-Michel?

Qui siégera au CA de la Clinique juridique de Saint-Michel?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-11 10:30:07

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La Clinique juridique de Saint-Michel renouvelle son conseil d'administration…

La Clinique juridique de Saint-Michel lance un appel de candidatures en vue de l'élection de son conseil d'administration, qui se tiendra lors de son assemblée générale annuelle le 27 août prochain à Montréal. Dix postes d'administrateurs sont à pourvoir.

Les membres éliront également la présidence du conseil d'administration parmi les administrateurs élus ayant manifesté leur intérêt pour cette fonction.


Les mandats sont d'une durée de deux ans, à l'exception du mandat d'un administrateur étudiant, qui est d'un an.

Les personnes souhaitant poser leur candidature doivent être membres en règle de la Clinique juridique de Saint-Michel et satisfaire aux conditions prévues par les règlements généraux.

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 13 août 2026 à l’adresse suivante : cjacquet@cjsm.ca

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