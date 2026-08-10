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Un nouvel avocat chez Lavery

Un nouvel avocat chez Lavery
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-11 08:30:18

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Le cabinet accueille un nouvel avocat fraîchement assermenté. Qui est-il?

Jimmy Marneris - source : Lavery

Lavery accueille Jimmy Marneris au sein de son groupe Litige et règlement des différends. Il exerce principalement en litige civil et commercial.

Il s’est joint au cabinet en 2023 à titre d’étudiant en droit et y a complété son stage du Barreau en juillet 2026.

Au cours de son parcours universitaire, Me Marneris s’est illustré lors du concours de plaidoirie Guy-Guérin, où il a reçu le prix du meilleur interrogatoire.


Son équipe s’est également classée au deuxième rang, lui permettant d’accéder à la finale nationale de la Coupe Sopinka, organisée par l’American College of Trial Lawyers.

Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et complète actuellement sa formation académique avec un Juris Doctor (J.D.) à l’Université de Montréal.

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