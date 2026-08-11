Cinq avocats prennent la plume au CRL du JBM

Le Comité Recherche et législation du JBM dévoile les cinq avocats qui contribueront cette année au rayonnement de son blogue.



Hugo Lefebvre, Jie Zhu, Malika Rougaïbi, Justine Blanchette-Sirois et Nadim Fares - source : Blogue du CRL

Le Comité Recherche et législation du Jeune Barreau de Montréal a dévoilé son équipe exécutive pour 2026-2027, composée de Mes Hugo Lefebvre, Jie Zhu, Malika Rougaïbi, Justine Blanchette-Sirois et Nadim Fares.

Me Hugo Lefebvre agira à titre d’administrateur. Titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge, ainsi que d’un Juris Doctor et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, il s’est notamment illustré par son engagement étudiant, ayant été rédacteur en chef du Pigeon dissident et président de l’association étudiante de la Faculté de droit de Cambridge.

Il pratique principalement en litige civil et commercial, avec un intérêt pour les questions d’insolvabilité et de restructuration d’entreprises.

Me Jie Zhu occupera le poste de réviseure. Elle s’implique au sein du CRL depuis 2024. Diplômée en droit et en droit privé comparé de l’Université de Montréal, elle s’est notamment intéressée aux enjeux liés à l’intersection du droit et du numérique au Laboratoire de cyberjustice. Elle travaille aujourd’hui en fiscalité auprès du gouvernement.

Me Malika Rougaïbi et Me Justine Blanchette-Sirois seront toutes deux corédactrices en chef.

Bénévole au CRL depuis son assermentation en 2024, Me Rougaïbi pratique aujourd’hui en droit criminel. Diplômée de l’Université de Sherbrooke, elle y a également complété une maîtrise en droit et sciences de la vie, au cours de laquelle elle s’est penchée sur les enjeux juridiques liés aux hypertrucages. Elle s’implique également auprès du comité Services pro bono du JBM.

De son côté, Me Blanchette-Sirois est criminaliste au cabinet Shadley Knerr depuis 2025. Elle représente des personnes accusées d’infractions criminelles et pénales à différentes étapes du processus judiciaire. Son implication au CRL constitue son premier mandat bénévole au JBM. Elle y voit l’occasion de réunir ses intérêts pour la recherche, la rédaction et le partage de l’information juridique.

Enfin, Me Nadim Fares complète l’équipe à titre de corédacteur en chef. Avocat au Barreau de Montréal depuis 2020, il pratique principalement en droit du travail et agit depuis 2023 comme avocat et conseiller syndical auprès d’enseignants et de personnels de soutien dans les territoires cris et inuit. Actif au sein du CRL et dans différentes initiatives auprès d’Étudiants Pro Bono Canada, il a reçu en 2025 le prix du meilleur bénévole du JBM.