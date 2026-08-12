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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 12 août

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 12 août

L'équipe Droit-Inc

2026-08-12 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat Commercial et Protection des Renseignements PersonnelsGdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridiqueSociété De Gestion Cogir, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e litige (1-3 ans d'expérience) - à partir de 100k par année | Litigation Attorney (1-3 years of experience) - from 100k per yearEidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e - Enquêteur.rice en matière de harcèlement psychologiqueRelais Expert Enquête et Médiation, Montreal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e – Droit de la familleGroupe Montpetit, Longueuil (Hybride)
  2. Avocat.e / traducteur.rice – Gestion d’équipeGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e - Litige commercialPaquette & Associés Avocats Inc, Kirkland (Présentiel)
  4. Cadre exécutif | Avocat.e - droit professionnelGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Adjoint.e juridique (TEMPS PLEIN)FG Avocat inc., Repentigny (Présentiel)
  2. Adjoint.e administratif.ve juridiqueEscient Inc., Laval (Présentiel)
  3. Technicien.ne juridiques, classe principaleFédération des cégeps, Montréal (Hybride)
  4. Avocat.e en droit du travail et en droit administratifFédération des cégeps, Montréal (Hybride)
  5. Greffier.ère et directeur.rice des affaires juridiquesVille de Kirkland, Kirkland (Présentiel)
  6. Avocat.e – Droit du travail – DAJC – remplacement 1 anCIUSSSCN, Québec (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridique et réglementaire (avocat.e ou notaire)Sogetel, Nicolet (Télétravail)
  8. Avocat.e en droit corporatif et transactionnelRatelle, Ratelle & Associés S.e.n.c.r.l., Joliette
  9. Adjoint.e juridique - droit de la familleRatelle, Ratelle & Associés S.e.n.c.r.l., Joliette (Hybride)
  10. Stagiaire en droitMSB et Associés, Montréal (Présentiel)
  11. Avocat.e en droit des assurancesLapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
  12. Chef.fe de division – affaires civiles – litige contractuelVille De Montréal, Montréal (Hybride)
  13. Directeur.rice, affaires juridiques – CommercialZSA, Montréal (Présentiel)
  14. Conseiller(ère) syndical(e) - Arbitrage et négociation (24 h / semaine)Fédération démocratique de la métallurgie, des mines et des produits chimiques (Fédém), Québec (Hybride)
  15. ParajuristeGroupe Medway, Saint-Nicolas (Hybride)
  16. Responsable, affaires corporatives et transactionnellesGroupe Medway, Saint-Nicolas (Hybride)
  17. Avocat.e, droit du travail et de l’emploiZSA, Montréal (Présentiel)
  18. Adjoint.e juridique - Réception et soutien administratifSiskinds, Desmeules, Avocats, S.E.N.C.R.L., Québec (Présentiel)
  19. Avocat, litige civil & commercialZSA, Montréal (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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