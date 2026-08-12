Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 12 août
L'équipe Droit-Inc
2026-08-12 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat Commercial et Protection des Renseignements Personnels – Gdi Services Aux Immeubles, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Société De Gestion Cogir, Montréal (Hybride)
- Avocat.e litige (1-3 ans d'expérience) - à partir de 100k par année | Litigation Attorney (1-3 years of experience) - from 100k per year – Eidelmann Avocat Inc, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Enquêteur.rice en matière de harcèlement psychologique – Relais Expert Enquête et Médiation, Montreal (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e – Droit de la famille – Groupe Montpetit, Longueuil (Hybride)
- Avocat.e / traducteur.rice – Gestion d’équipe – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Litige commercial – Paquette & Associés Avocats Inc, Kirkland (Présentiel)
- Cadre exécutif | Avocat.e - droit professionnel – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Adjoint.e juridique (TEMPS PLEIN) – FG Avocat inc., Repentigny (Présentiel)
- Adjoint.e administratif.ve juridique – Escient Inc., Laval (Présentiel)
- Technicien.ne juridiques, classe principale – Fédération des cégeps, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail et en droit administratif – Fédération des cégeps, Montréal (Hybride)
- Greffier.ère et directeur.rice des affaires juridiques – Ville de Kirkland, Kirkland (Présentiel)
- Avocat.e – Droit du travail – DAJC – remplacement 1 an – CIUSSSCN, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique et réglementaire (avocat.e ou notaire) – Sogetel, Nicolet (Télétravail)
- Avocat.e en droit corporatif et transactionnel – Ratelle, Ratelle & Associés S.e.n.c.r.l., Joliette
- Adjoint.e juridique - droit de la famille – Ratelle, Ratelle & Associés S.e.n.c.r.l., Joliette (Hybride)
- Stagiaire en droit – MSB et Associés, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en droit des assurances – Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Chef.fe de division – affaires civiles – litige contractuel – Ville De Montréal, Montréal (Hybride)
- Directeur.rice, affaires juridiques – Commercial – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Conseiller(ère) syndical(e) - Arbitrage et négociation (24 h / semaine) – Fédération démocratique de la métallurgie, des mines et des produits chimiques (Fédém), Québec (Hybride)
- Parajuriste – Groupe Medway, Saint-Nicolas (Hybride)
- Responsable, affaires corporatives et transactionnelles – Groupe Medway, Saint-Nicolas (Hybride)
- Avocat.e, droit du travail et de l’emploi – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique - Réception et soutien administratif – Siskinds, Desmeules, Avocats, S.E.N.C.R.L., Québec (Présentiel)
- Avocat, litige civil & commercial – ZSA, Montréal (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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