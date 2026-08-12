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Des conseils juridiques gratuits dans les palais de justice de la région

Des conseils juridiques gratuits dans les palais de justice de la région

Radio Canada

2026-08-12 10:30:51

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Le programme est destiné principalement aux gens qui se représentent seuls ou qui n'ont pas accès à un avocat.


Geneviève Fortin est avocate au sein du programme Juriste en palais de justice - source : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Les résidents du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n'ont pas d'avocats peuvent désormais accéder à des conseils juridiques gratuits dans les palais de justice de la région, soit à Chicoutimi, Alma et Roberval. L'avocate Geneviève Fortin a récemment installé des bureaux dans les trois établissements dans le cadre du programme Juristes en palais de justice, annoncé par le gouvernement québécois en 2025.

Elle décrit l'initiative comme un service de soutien juridique de première ligne. Me Fortin indique également que le programme est destiné principalement aux gens qui se représentent seuls ou qui n’ont pas accès à un avocat dans des dossiers liés au droit de la famille, à la protection de la jeunesse ou au droit civil.

« On veut vraiment apporter un soutien, par exemple, aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l’aide juridique et des autres services qui sont déjà disponibles. Ça se veut vraiment complémentaire pour aider les gens et les outiller le plus possible », dit-elle.


Le programme Juristes en palais de justice est déployé dans 43 établissements au Québec - source : Radio-Canada / Raphaëlle Laverdière

La coordonnatrice provinciale de Juristes en palais, Émilie Brien, soutient de son côté qu'il existe un besoin au niveau des personnes non représentées dans les différents palais de justice du Québec. Infojustice aide déjà les gens lorsqu'ils sont non-représentés, les gens viennent à nos bureaux. On se déplace là où les gens sont, dans les palais de justice, souligne-t-elle.

L'avocat saguenéen Jean-Marc Fradette estime que les gens plus démunis vont particulièrement bénéficier de ce service de soutien juridique.

« Ils vont être capables de se faire dire : Tu peux consulter l'aide juridique, tu peux aller à la cour quand même le matin, mais demander une remise au juge. Ils vont avoir les informations nécessaires pour ne pas être démunis », explique-t-il.

Le programme Juristes en palais de justice est déployé dans 43 établissements au Québec. Il est prévu que le programme demeurera en place au moins jusqu’en 2028.

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