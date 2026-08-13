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Décès d’une avocate fiscaliste

Décès d’une avocate fiscaliste
Didier Bert

Didier Bert

2026-08-13 13:15:17

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Une ancienne dirigeante de RCGT est décédée. Qui était-elle?

Marie-Andrée Côté - source : LinkedIn

L’avocate à la retraite Marie-Andrée Côté s’est éteinte à l’âge de 61 ans.

Admise au Barreau en 1988, Me Côté a étudié à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, avant d'obtenir une maîtrise en fiscalité de la même université

L’avocate fiscaliste a été directrice chez Deloitte Canada à la fin des années 1990.

Me Marie-Andrée Côté rejoint ensuite Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), où elle a œuvré durant plus de 25 ans, devenant la première directrice principale de la firme comptable.

« Notre rencontre chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a marqué le début d’une relation qui, au fil des années, est devenue une précieuse amitié », écrit Nathalie Hotte, chef de pratique chez RCGT. « Au-delà de ses grandes qualités humaines, elle était une avocate fiscaliste d’exception, reconnue pour sa rigueur, son professionnalisme et sa détermination. »


Atteinte d’un cancer, Marie-Andrée Côté a alors mis ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que toute son énergie, au service de la communauté du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Depuis deux ans, Marie-Andrée Côté était membre du comité de direction du CHUM, où elle était membre du programme patient-partenaire.

« Marie-Andrée était également une véritable battante. Son long combat contre le cancer a révélé toute l’étendue de sa force de caractère, de son courage et de sa résilience. Face à l’adversité, elle a choisi de transformer son expérience en source d’espoir et d’entraide pour les autres.

Malgré les épreuves qu’elle traversait, elle a généreusement consacré temps et énergie à plusieurs initiatives en collaboration avec le CHUM, afin de soutenir les personnes touchées par le cancer et de contribuer à l’amélioration de leur parcours de soins. Son engagement dépassait largement sa propre réalité : elle souhaitait sincèrement faire une différence dans la vie des autres.

Même lorsque la maladie la rendait plus fragile, il était toujours aussi facile et agréable de passer du temps avec elle. Elle conservait sa capacité d’écouter, de rire et de nous faire oublier, l’espace d’un instant, le poids de la maladie », rend hommage Nathalie Hotte.

Pour sa part, Isabelle Gagnon, fiscaliste chez BCF, salue la défunte: « Je me souviendrai de son rire contagieux et de nos belles discussions. »

Marie-Andrée Côté laisse dans le deuil ses trois enfants.

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