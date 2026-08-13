Nomination d’un nouveau juge de la Cour supérieure

La Cour supérieure du Québec retrouve une équipe complète de trois juges en…



Gabriel Gaudreault - source : Université de Sherbrooke

Le ministre de la Justice du Canada, Sean Fraser, annonce la nomination de Gabriel Gaudreault au poste de juge de la Cour supérieure en Abitibi-Témiscamingue. Natif d’Amos, Gabriel Gaudreault succède à Robert Dufresne, devenu juge surnuméraire en février dernier.

Le juge Dufresne était en poste à Rouyn-Noranda depuis 2006. Juge de la Cour du Québec depuis juillet 2023, Gabriel Gaudreault a d’abord siégé à Rouyn-Noranda, puis à Amos, surtout en chambres de la jeunesse et civile, mais aussi à la chambre criminelle.

Détenteur d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en common law et droit transnational de l’Université de Sherbrooke, M. Gaudreault a été admis au Barreau en 2012.

Après cinq ans de pratique privée où il a représenté les DPJ de la Baie d’Hudson, d’Ungava et de la Baie-James ainsi qu’au sein de la cour itinérante du Québec, il est devenu membre à temps plein du Tribunal canadien des droits de la personne, en 2017.

Gabriel Gaudreault se joint maintenant aux juges Isabelle Breton et Nathalie Pelletier, qui siègent dans les districts judiciaires d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue.

Son départ de la Cour du Québec ouvre un poste en Abitibi-Témiscamingue, alors qu'il reste 11 juges. En octobre 2024, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a confirmé que le nombre de postes de magistrats pour la région serait maintenu à 12.