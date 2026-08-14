Quatre juges retraités rempilent, une juge municipale déménage

Québec autorise trois juges de la Cour du Québec et un juge municipal à poursuivre leurs fonctions après leur retraite…

Le gouvernement du Québec autorise les juges Maryse Brouillette et Jean Asselin, ainsi que la juge de paix magistrat Lucie Marier, à continuer d'exercer des fonctions judiciaires au moment de leur retraite de la Cour du Québec, selon un communiqué du gouvernement.

C'est le juge en chef de la Cour du Québec qui leur assignera ces fonctions, comme le prévoit la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ces décisions font suite à ses demandes.

Même scénario du côté de la cour municipale : le juge Pierre-Armand Tremblay pourra exercer les fonctions judiciaires que lui confiera la juge municipale en chef après sa retraite, à la demande de cette dernière.

Par ailleurs, Québec a modifié le lieu de résidence de la juge municipale Julie Desbiens, désormais fixé à Saint-Jean-sur-Richelieu plutôt qu'à Saint-Hyacinthe. Cette modification à son acte de nomination découle d'une recommandation de la juge municipale en chef.