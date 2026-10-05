Un nouvel avocat en droit du travail
2026-10-06 08:30:58
Un avocat en droit du travail rejoint une multinationale canadienne. De qui s’agit-il?
Me Charles-Antoine Lessard-Tremblay se joint à Bombardier à titre d’avocat en droit du travail.
Avant de rejoindre l’entreprise, il occupait le poste de conseiller juridique chez CGI, où il était notamment appelé à conseiller l’organisation sur des enjeux liés aux relations de travail.
Il a commencé sa carrière chez Dentons et a également travaillé comme adjoint juridique chez Gilbert Séguin Guilbault.
Me Lessard-Tremblay est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il est également diplômé de HEC Montréal.
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