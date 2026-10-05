Un nouvel avocat en droit du travail

Un avocat en droit du travail rejoint une multinationale canadienne. De qui s’agit-il?

Charles-Antoine Lessard-Tremblay - source : LinkedIn

Me Charles-Antoine Lessard-Tremblay se joint à Bombardier à titre d’avocat en droit du travail.

Avant de rejoindre l’entreprise, il occupait le poste de conseiller juridique chez CGI, où il était notamment appelé à conseiller l’organisation sur des enjeux liés aux relations de travail.

Il a commencé sa carrière chez Dentons et a également travaillé comme adjoint juridique chez Gilbert Séguin Guilbault .

Me Lessard-Tremblay est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il est également diplômé de HEC Montréal.