Nominations

De BCF à Miller Thomson

De BCF à Miller Thomson
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-29 08:30:37

Commenter

Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Maxime Bergeron - Source Miller Thomson
Après un peu plus d'un an au sein de BCF, Me Maxime Bergeron poursuit sa carrière chez Miller Thomson, où il se joint au groupe de litige commercial. Sa pratique est axée sur les différends civils et commerciaux.

« L’arrivée de Maxime vient soutenir la croissance de notre pratique de litige à Montréal et renforcer notre capacité à accompagner nos clients dans des dossiers commerciaux complexes », a déclaré Claudia Desjardins Bélisle, associée directrice du bureau de Montréal.


Il conseille une clientèle d'affaires dans le cadre de litiges contractuels, de différends entre actionnaires, de recours en injonction, de dossiers portant sur des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, ainsi que de recouvrement de créances.

Me Bergeron privilégie une approche à la fois pragmatique et stratégique, adaptée aux réalités commerciales de chacun de ses clients, souligne le cabinet.

Me Bergeron est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa.

Partager cet article:

728
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Action collective contre Canadian Tire
2.
La mort, les taxes et une faillite hors norme!
3.
Intelligence artificielle : un avocat dans l’embarras
4.
Tête à tête avec une nouvelle cheffe de Robic
5.
Un ex-notaire recouvre sa liberté
EMPLOIS

EN VEDETTE