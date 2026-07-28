De BCF à Miller Thomson

Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Maxime Bergeron - Source Miller Thomson

Après un peu plus d'un an au sein de BCF, Mepoursuit sa carrière chez Miller Thomson, où il se joint au groupe de litige commercial. Sa pratique est axée sur les différends civils et commerciaux.

« L’arrivée de Maxime vient soutenir la croissance de notre pratique de litige à Montréal et renforcer notre capacité à accompagner nos clients dans des dossiers commerciaux complexes », a déclaré Claudia Desjardins Bélisle, associée directrice du bureau de Montréal.

Il conseille une clientèle d'affaires dans le cadre de litiges contractuels, de différends entre actionnaires, de recours en injonction, de dossiers portant sur des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, ainsi que de recouvrement de créances.

Me Bergeron privilégie une approche à la fois pragmatique et stratégique, adaptée aux réalités commerciales de chacun de ses clients, souligne le cabinet.

Me Bergeron est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa.