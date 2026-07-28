Pourquoi renouer avec la pratique solo

Une avocate choisit de revenir à la pratique solo. On a jasé avec elle de ce retour aux sources, de son parcours et de la vision qui guide aujourd’hui sa pratique.

Johanna Azoulay - Source LinkedIn

Après avoir exercé en pratique solo de 2015 à 2021, Me Johanna Azoulay a poursuivi son parcours au sein des cabinets Gattuso Bouchard Mazzone et Goldwater, Dubé , où elle a approfondi sa pratique du droit de la famille et du droit civil.

Aujourd’hui, forte de plus de dix ans d’expérience, elle fait le choix de revenir à la pratique indépendante. Une décision motivée par le désir d’offrir un accompagnement encore plus personnalisé, de retrouver une plus grande proximité avec sa clientèle et de mettre à profit les apprentissages acquis au fil de son parcours.

On a discuté avec elle des raisons qui l’ont amenée à revenir à la pratique solo, de ce qu’elle retient de ses années en cabinet, de son approche auprès de ses clients et de ce qui continue de la passionner dans la pratique du droit de la famille.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir à la pratique solo?

Ce qui me manquait, c'était justement la pratique à mon compte. J'ai connu de très belles années lorsque j'exerçais en solo. J'avais une clientèle importante et une pratique qui fonctionnait très bien. Puis la pandémie est arrivée et m'a amenée à revoir ma trajectoire professionnelle.

J'ai alors intégré un cabinet où j'ai travaillé sur des dossiers d'envergure pour une clientèle variée. Cette expérience a été extrêmement enrichissante, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'avais plus la qualité de vie que j'avais connue auparavant.

Ces années en cabinet m'ont énormément apporté. Elles m'ont permis de développer une plus grande rigueur, une meilleure organisation et d'acquérir des méthodes de travail que je n'avais pas lorsque j'ai commencé à mon compte. À l'époque, je définissais seule ma façon de pratiquer, mon horaire et mes méthodes.

Aujourd'hui, je combine cette liberté avec les compétences et les outils acquis au fil des années. C'est ce qui m'a convaincue de repartir à mon compte, mais d'une façon complètement différente de la première fois.

En quoi votre pratique solo est-elle différente aujourd'hui?

Lorsque j'ai commencé à exercer seule, j'avais seulement deux ans d'expérience comme avocate. C'était une période marquée par beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, après plus de dix ans de pratique, je vois les choses autrement. J'ai beaucoup plus d'assurance, de recul et de confiance en mes capacités.

Je ne perçois plus la pratique solo comme un risque, mais comme une véritable liberté professionnelle. Évidemment, mon contexte personnel a évolué et mes responsabilités sont différentes, mais mon expérience me permet aujourd'hui d'aborder cette nouvelle étape avec beaucoup plus de sérénité.

À qui s'adressent principalement vos services? Vos honoraires sont-ils déjà établis?

Ma pratique est principalement orientée vers le droit de la famille, tout en conservant une expertise en droit civil. Je souhaite accompagner autant des particuliers que des entreprises. J'ai développé une expérience dans ces deux domaines et je suis ouverte à une clientèle variée, selon la nature des dossiers.

Ayant déjà exercé à mon compte auparavant, j'avais une structure tarifaire que j'ai simplement adaptée à mon niveau d'expérience actuel. Mes taux ne sont pas affichés sur mon site Internet, notamment parce que je propose plusieurs types de tarification selon la nature des dossiers. Je peux toutefois dire qu'ils sont alignés sur le marché et adaptés aux besoins de chaque client. J'aime conserver une certaine flexibilité afin d'offrir une approche qui corresponde à la réalité de chaque situation.

Que retenez-vous de vos années en cabinet?

Ces années m'ont permis de mieux comprendre ce que j'apprécie dans la profession, mais aussi ce qui me convient moins. Elles m'ont permis d'approfondir mes connaissances juridiques, particulièrement en droit de la famille et en droit civil, mais surtout de développer une méthode de travail beaucoup plus structurée.

J'ai appris l'importance d'une organisation rigoureuse, d'une gestion documentaire efficace, d'une comptabilité précise et de systèmes informatiques performants. Aujourd'hui, ma pratique est presque entièrement numérique. Tous mes dossiers sont organisés de façon à être accessibles rapidement et efficacement. Cette expérience a complètement transformé ma façon de pratiquer.

Qu'est-ce qui distingue votre approche?

Ce qui me motive avant tout, c'est le contact humain et la représentation devant les tribunaux. Avec l'expérience, j'ai constaté qu'en cabinet, plus on devient senior, moins on plaide. Or, plaider fait partie de ce qui me passionne le plus.

J'aime être présente devant les tribunaux, défendre mes clients et les accompagner directement dans les moments importants de leur dossier. Je suis également très investie auprès de ma clientèle. Mon objectif est toujours d'obtenir des résultats concrets, que ce soit par une négociation efficace ou devant le tribunal.

Je cherche à résoudre les problèmes de mes clients le plus rapidement possible, tout en limitant les coûts lorsque c'est envisageable. Pour moi, le succès ne se mesure pas au nombre de procédures déposées, mais à l'impact réel que le dossier aura sur la vie de la personne.

Le fait d'être à mon compte me permet aussi d'offrir une approche plus personnalisée, d'avoir un contact direct avec mes clients et d'adapter davantage mes services à leur réalité.

Un dossier vous a-t-il particulièrement marquée?

Il s'agissait d'un dossier de divorce qui s'est échelonné sur plusieurs années. Après les mesures provisoires, nous sommes finalement allés au procès sur les mesures accessoires. Le jugement obtenu a véritablement changé la situation de ma cliente. Elle s'est retrouvée dans un environnement beaucoup plus stable et sécurisant, tant pour elle que pour son enfant.

Au-delà du résultat juridique, ce qui m'a le plus marquée, c'est de constater l'effet concret que cette décision a eu sur sa vie. Après plusieurs années de procédures, elle pouvait enfin tourner la page et se sentir protégée. C'est exactement ce qui donne tout son sens à mon travail.