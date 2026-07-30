Onze nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec nomme 11 juristes. Qui sont-ils?

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de dix avocats et une notaire.

Alexis Aubry - Source LinkedIn

Me Alexis Aubry est nommé président de la Commission des services juridiques. Me Aubry est secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif depuis 2024.

Il a été avocat chez Davies Ward Phillips & Vineberg. Il consacrait sa pratique aux divers aspects du litige.

Avant de rejoindre Davies, il a travaillé comme directeur de cabinet au ministère de la Justice du Québec, comme avocat recherchiste à la Cour d’appel du Québec et comme stagiaire auprès de l’honorable Marie St-Pierre à la Cour d’appel.

Admis au Barreau en 2018, Me Alexis Aubry détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en droit et un Juris Doctor de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un master en droit public de l’Université Lumière-Lyon II.

Kim Lachapelle - Source AMF

Meest nommée présidente du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF). Me Lachapelle est surintendante à l’assistance aux clientèles et à l’éducation financière de l’Autorité des marchés financiers.

Membre du Barreau depuis 1992, l’avocate a commencé son parcours en cabinet, chez Robinson Sheppard Shapiro (RSS).

Elle travaille ensuite en entreprise, chez Eicon, puis LV Conseils institutionnels, puis Pebercan, avant de rejoindre le Groupe Jean Coutu comme secrétaire corporative.

En 2008, Me Lachapelle rejoint les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) à titre de secrétaire générale.

Dix ans plus tard, l’avocate est nommée vice-présidente stratégie, risques et performance à l,Autorité des marchés financiers (AMF). En 2024, elle est nommée surintendante à l’assistance aux clientèles et à l’éducation financière au sein du régulateur. Dans cette fonction, Me Lachapelle dirige une équipe de 135 personnes dédiées à l’information et à l’assistance aux consommateurs.

L’avocate est responsable d’administrer les fonctions d’inscription et de qualification des membres de l’industrie du secteur financier.

Me Kim Lachapelle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires (MBA) HEC Montréal. Elle possède aussi un certificat en commerce des valeurs mobilières de l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi que le titre d’administrateur de société certifié (ASC) décerné par l’Université Laval.

Patrick Simard - Source CAP

Me Patrick Simard est nommé à nouveau président du Tribunal administratif du logement.

Admis au Barreau en 1996, l’avocat a d’abord pratiqué au sein de l'étude Joli-Coeur Lacasse, où il s’est spécialisé en droit immobilier et des affaires.

Conférencier en droit du logement, il est nommé juge administratif à la Régie du logement en 2006.

Me Simard est nommé vice-président de la Régie en 2017, avant de devenir, quelques mois plus tard, le neuvième président de l’organisme qui est devenu depuis le Tribunal administratif du logement.

En avril 2022, un article de La Presse faisait part d’allégations visant le président du TAL accusé de faire régner « un climat de terreur » au sein de l’organisme. Celui-ci avait répondu par communiqué qu’il avait plutôt entrepris un virage et implanté une politique claire à la suite de retards et de lacunes identifiés par le Vérificateur général du Québec dès son arrivée à la tête du TAL en 2017.

Me Patrick Simard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

Me Marc-Alexandre Croteau-Thomassin est nommé membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. Me Croteau-Thomassin est avocat à la Direction des affaires juridiques, Santé et Services sociaux au ministère de la Justice.

Admis au Barreau en 2011, l’avocat a exercé successivement comme avocat plaidant, conseiller juridique et légiste au sein de la fonction publique québécoise, à la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’Office des professions du Québec, puis au ministère de la Justice du Québec.

Marc-Alexandre Croteau-Thomassin _ Source USherbrooke

Me Marc-Alexandre Croteau-Thomassin détient un baccalauréat en droit avec profil international, une maîtrise avec mémoire en droit, et un microprogramme de deuxième cycle en droit - légistique de l’Université Laval.

Il est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Sherbrooke, pour lequel il a soutenu sa thèse intitulée La primauté du droit et la pratique du droit administratif : une symbiose à construire, en février 2026.

Me Julie Senécal est nommée à nouveau membre du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec.

Julie Senécal - Source CMEQ

Assermentée depuis 1996, Me Senécal a d'abord œuvré en pratique privée chez Beauchamp & Houle. Elle exerçait principalement en litige, droit de la construction, louage commercial de même qu'en matière de faillite et d’insolvabilité.

En 2002, l’avocate rejoint la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ), d'abord comme coordonnatrice des affaires juridiques, puis à titre de directrice des affaires juridiques, supervisant l'ensemble des services juridiques offerts aux membres de la CMEQ ainsi que le traitement des plaintes et des poursuites disciplinaires et pénales.

En 2013, Me Senécal est nommée directrice générale adjointe et secrétaire générale de la CMEQ.

Elle devient directrice générale et vice-présidente exécutive de l’organisation en 2022.

Me Julie Senécal détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

Pierre Marc Bellavance - Source LinkedIn

Me Pierre Marc Bellavance est nommé membre du conseil d’experts sur les contributions d’assurance et sur les frais de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Admis au Barreau en 1995, l’avocat est vice-président exécutif et leader des services juridiques et corporatifs chez Beneva.

Son expertise porte en litige civil en droit des assurances, droit des contrats et droit des compagnies et sociétés.

Il débute son parcours professionnel à la Société nationale de cautionnement, avant de pratiquer au sein du cabinet Aubut, Chabot avocats.

En 1998 Me Bellavance rejoint la compagnie d’assurances générales Orléans, à titre de directeur du contentieux.

Après un passage de plusieurs années en pratique privée, l’avocat est recruté par l’assureur L’Unique, où il est nommé directeur du contentieux.

Me Bellavance oeuvre ensuite pendant plus de dix ans au sein de La Capitale comme vice-président aux affaires juridiques et secrétaire général. C'est en 2020 qu'il rejoint Beneva.

Me Pierre Marc Bellavance détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit public de l'Université Laval. Il est titulaire du titre d’administrateur de société certifié (ASC) décerné par la même université.

Geneviève Barsalou - Source Cain Lamarre

Me Geneviève Barsalou est nommée à nouveau membre indépendante du conseil d’administration de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Elle vice-présidente de l’organisme, en plus d'occuper la présidence du comité de gouvernance et d’éthique.

Inscrite au tableau de l'ordre depuis 2003, Me Barsalou exerce au sein du bureau de Cain Lamarre à Montréal. Sa pratique est consacrée principalement au droit d’auteur et au droit du divertissement.

L’avocate a commencé sa carrière professionnelle chez Joli-Cœur Lacasse, qui fusionne au sein de Therrien Couture Joli-Cœur. Puis, elle rejoint le cabinet juridique St.Lawrence en 2020.

C’est cinq ans plus tard que Me Barsalou arrive chez Cain Lamarre.

Me Geneviève Barsalou détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et une maîtrise en droit comparé de l'Université McGill.

Me Sophie Lefrançois est nommée à nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

Assermentée depuis 1991, Me Lefrançois est directrice principale aux affaires corporatives de l'Aéroport de Québec.

Auparavant, l'avocate a exercé au sein du cabinet Fontaine, Garneau & associés, avant de rejoindre Télus communications.

Me Lefrançois a ensuite oeuvré durant plus de 15 ans comme directrice du contentieux et secrétaire corporative chez Fortsum.

L’avocate est chargée de cours en droit des contrats et droit des affaires à la faculté de droit de l’Université Laval depuis 2004.

Me Sophie Lefrançois détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit de l'Université Laval. Elle est titulaire du titre d’administrateur de société certifié (ASC) décerné par la même université.

Éric Gosselin - Source McCarthy Tétrault

Me Éric Gosselin est nommé à nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Admis au Barreau en 1995, Me Gosselin a débuté chez McCarthy Tétrault, où il est désormais associé au sein du groupe de droit des affaires au bureau de Montréal depuis plus de vingt ans.

L’avocat est le leader national pour les secteurs de pratique, capital humain et développement professionnel. Il est responsable de la planification et des opérations du cabinet pour tous les groupes de pratique et s’occupe de tous les professionnels et de la stratégie en matière de talents, notamment le recrutement de nouveaux talents, le perfectionnement professionnel et le développement de carrière, l’admission au partenariat et le soutien juridique.

Me Gosselin pratique en droit des sociétés et droit commercial, notamment les fusions et acquisitions, les coentreprises, les sociétés de personnes, les restructurations et le financement d’entreprises.

Il a représenté des institutions financières et des entreprises du domaine agroalimentaire, en particulier en transformation alimentaire et en fabrication de boissons alcoolisées.

Me Gosselin est également le président du « Faculty Advancement Board » de la faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill (Campus Macdonald) depuis mai 2020 et a été membre de l’Ordre des agronomes du Québec de 1998 à 2025. Il a été le président du conseil d’administration de l’organisme Culture pour tous de 2014 à 2024 et membre du conseil du Festival TransAmériques (FTA) de 2017 à 2020.

Me Gosselin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il possède également un certificat en études de l'environnement et un baccalauréat en sciences de l'agriculture de l'Université McGill. Il est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Il siège au Faculty Advisory Board de la faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill.

Me Éric Gosselin détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Il possède aussi un baccalauréat en sciences de l’agriculture et un certificat en études de l’environnement de l’Université McGill.

Sylvain Ross - Source Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

Me Sylvain Ross est nommé à nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société du Plan Nord.

Membre à la retraite du Barreau du Québec, l’avocat a été le directeur général du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Me Ross a débuté sa carrière professionnelle comme avocat chez Dufour, Martel, Tremblay et associés en 1990. Peu après, il devient conseiller juridique puis conseiller politique au Conseil de bande des Montagnais de la réserve indienne aux Escoumins.

L’avocat a œuvré également comme directeur du Centre communautaire Montagnais au Conseil Montagnais d’Essipit. Il y deviendra négociateur, une fonction qu’il occupe jusqu’en 2016, lorsqu’il devient directeur général du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Dans les années 1990, il a été directeur de la Compagnie de croisière aux baleines, au Sanctuaire marin des Bergeronnes, qui appartient à la Bande Montagnaise.

Sylvain Ross a été diplômé d’un baccalauréat en sciences juridiques de l’UQAM, avant d’être admis au Barreau en 1990.

Sylvie Bourdon - Source LinkedIn

Me Sylvie Bourdon est nommée à nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).

La notaire a œuvré durant près de 20 ans chez Bombardier Transport, comme vice-présidente aux affaires juridiques. Elle a ensuite rejoint la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dans une fonction similaire.

Me Sylvie Bourdon détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l'Université de Montréal.