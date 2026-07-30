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Prêt pour la rentrée judiciaire du JBM?

Prêt pour la rentrée judiciaire du JBM?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-30 10:30:09

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Le JBM prépare sa rentrée judiciaire 2026. Au programme : réseautage, rencontres et échanges.

Le Jeune Barreau de Montréal tiendra sa rentrée judiciaire 2026 du 8 au 12 septembre, à Montréal, en accueillant de jeunes juristes issus de la francophonie.

Au programme figurent des activités de réseautage, des rencontres professionnelles et des activités sociales destinées à favoriser les échanges entre les participants et à faire découvrir la métropole.


Dans le cadre de cette semaine, le Prix Paris-Montréal de la Francophonie sera remis le 9 septembre à la Cour d'appel du Québec.

Cette remise souligne les liens entre les communautés juridiques francophones et les échanges entre la relève de la profession.

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