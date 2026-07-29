Un nouvel avocat chez Donati Maisonneuve
2026-07-30 08:30:51
Après y avoir effectué son stage du Barreau, un avocat poursuit sa carrière au sein du cabinet boutique. De qui s’agit-il?
Me Karl Malboeuf se joint au cabinet Donati Maisonneuve après y avoir complété son stage du Barreau.
Sur LinkedIn, il a annoncé son assermentation : « C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce mon assermentation à titre d’avocat au Barreau du Québec. Cette étape marque l’aboutissement de plusieurs années de travail et le début d’un nouveau chapitre professionnel. »
Avant d'effectuer son stage chez Donati Maisonneuve, il a travaillé comme étudiant en droit chez Singh Legal, un cabinet lavallois spécialisé en stratégie d'affaires et en planification.
Me Malboeuf est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.
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