Un nouvel avocat chez Donati Maisonneuve

Après y avoir effectué son stage du Barreau, un avocat poursuit sa carrière au sein du cabinet boutique. De qui s’agit-il?

Karl Malboeuf - Source LinkedIn

Me Karl Malboeuf se joint au cabinet Donati Maisonneuve après y avoir complété son stage du Barreau.

Sur LinkedIn, il a annoncé son assermentation : « C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce mon assermentation à titre d’avocat au Barreau du Québec. Cette étape marque l’aboutissement de plusieurs années de travail et le début d’un nouveau chapitre professionnel. »





Avant d'effectuer son stage chez Donati Maisonneuve, il a travaillé comme étudiant en droit chez Singh Legal , un cabinet lavallois spécialisé en stratégie d'affaires et en planification.

Me Malboeuf est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.