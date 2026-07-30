Les cabinets d'avocats embauchent des vendeurs — et ça rapporte

Un nouveau rôle non facturable fait discrètement grimper les revenus des cabinets. Voici comment tester la formule chez vous…

Julie Savarino - Source LinkedIn

Les cabinets d'avocats embauchent des professionnels de la vente à un rythme accéléré — non pas comme personnel de soutien, mais comme véritables moteurs de revenus, rapporte Attorney at Work.

Les titres varient — « directeur des relations clients », « gestionnaire du développement de la clientèle » — mais le mandat est constant : faire croître les clients clés, élargir les relations et capter de nouvelles occasions d'affaires dans des secteurs ciblés.

Le mouvement est bien documenté, selon Julie Savarino , avocate et stratège en développement des affaires depuis plus de 30 ans, qui signe l'article. Le BTI Consulting Group rapporte que 87 % des cabinets augmentent leurs budgets de développement des affaires — et surtout, que les cabinets dotés de ces rôles surpassent ceux qui ne les ont pas. Les cabinets comptables et de consultation ont professionnalisé leurs fonctions de vente il y a des décennies; les cabinets adossés à du capital-investissement, les fournisseurs alternatifs de services juridiques et les Big 4 se disputent déjà les dépenses juridiques avec une infrastructure complète. « Ce n'est plus de l'innovation, c'est du rattrapage », tranche l'auteure.

Ce qu'ils font concrètement

Ces professionnels font gagner un temps considérable aux avocats en prenant en charge ce que les associés occupés ne peuvent pas soutenir : cartographie des relations, identification des besoins, stratégie d'approche, suivis systématiques. Ils repèrent les besoins des clients tôt et les convertissent en propositions avant même qu'un appel d'offres soit lancé, coordonnent les présentations et mesurent le rendement des investissements en marketing.

Avantage moins évident, mais stratégique : ces rôles réduisent la « fragilité relationnelle ». Quand un associé clé quitte ou prend sa retraite, les cabinets dotés d'exécutifs clients intégrés conservent davantage de mandats, parce que la relation est institutionnelle plutôt qu'individuelle.

Une mécanique empruntée aux entreprises sophistiquées

Le cœur du système repose sur quatre définitions de prospects que la plupart des cabinets n'ont jamais opérationnalisées :

Le profil de client idéal (ICP) : une définition écrite des clients que le cabinet est le mieux placé à servir. Le prospect qualifié par le marketing (MQL) : un contact qui correspond au profil et a interagi avec le cabinet — webinaire, téléchargement de guide. Le prospect qualifié pour la vente (SQL) : un besoin juridique précis et imminent, prêt pour une présentation. Et le prospect issu d'une référence (QRL) — souvent le plus lucratif et le plus convertible de tous en services juridiques.

Pourquoi ces étiquettes? Parce qu'elles rendent mesurable le rendement des investissements : combien de prospects qualifiés génère chaque événement, combien convertissent, combien deviennent des clients payants. Une revue de pipeline de 30 minutes, chaque semaine ou deux, suffit souvent pour que les occasions cessent de fuir.

Mise en garde de l'auteure : ne jamais écarter un contact parce qu'il n'a pas le profil d'un acheteur. Elle cite le cas d'une parajuriste qui a référé son frère à un associé — l'homme dirigeait un important fonds de couverture et est devenu un client majeur.

Comment tester la formule

Pour les cabinets tentés par l'expérience, l'auteure recommande de commencer petit et mesurable : sélectionner cinq à dix clients à fort potentiel de croissance, identifier un groupe de pratique prêt à collaborer, embaucher un exécutif expérimenté avec un mandat défini, fixer des cibles de revenus partagées avec les associés responsables, puis instaurer une cadence simple — rencontres mensuelles de planification, revues de pipeline, rétroaction post-mandat.

Un projet pilote de neuf à douze mois, avec des indicateurs visibles, facilite grandement la démonstration du rendement avant de déployer à plus grande échelle.

Sa conclusion est sans appel : les cabinets n'ont pas un problème de talent, mais un problème de conception de rôle. Ceux qui traitent encore ces postes comme des frais généraux perdront face à ceux qui les traitent comme des multiplicateurs de revenus.