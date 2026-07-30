Du mouvement au CA de l’AJBL

Un vent de changement souffle sur l’AJBL : qui prend la relève?

Alexandra Gravelle - Source Juriseo

L’Association du Jeune Barreau de Laval annonce des changements au sein de son conseil d’administration à la suite du départ de sa présidente, Me, qui entreprendra prochainement une nouvelle étape professionnelle au Maroc.

Réuni le 17 juillet dernier, le conseil d’administration a nommé Me Alexandra Gravelle à titre de présidente par intérim. Elle assumera cette fonction pour le reste de l’exercice 2026-2027, assurant ainsi la continuité des activités et des orientations de l’Association.

Il s’agit d’un retour à la présidence pour Me Gravelle, qui avait déjà occupé cette fonction auparavant.

« Petit retour inattendu à la présidence de l’AJBL pour une seconde année! Je suis honorée de recevoir la confiance du conseil d’administration pour la suite de ce mandat », a-t-elle écrit sur LinkedIn.

Me Gravelle pratique chez Juriséo Avocats en litige familial.

Le conseil d’administration a tenu à souligner l’engagement de Me Rime El Rhoul au cours de son mandat et à saluer son implication auprès de l’AJBL.

« Nous la remercions chaleureusement pour son dévouement et lui souhaitons le plus grand des succès dans ce nouveau défi professionnel ».

Par ailleurs, Me Hortense-Femke Héon a également été nommée le 17 juillet dernier au poste de secrétaire, qui était vacant jusqu’à présent.