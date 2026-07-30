Assurance déclarations et garanties : quand en vaut-elle la peine?

Quid de l’assurance déclarations et garanties?

Introduction

Josyane Ledoux, Matthew Steinlauf, Juliana Maciocia, Aurique Lanmafankpotin - Source Miller Thomson

Qui assume les coûts lorsqu’une opération tourne mal? La répartition des risques entre l’acheteur et le vendeur concernant les responsabilités financières et opérationnelles pour la période précédant la clôture est au cœur de cette réponse.

Bien que les parties puissent s’appuyer sur toute une gamme d’outils pour structurer et gérer les risques, l’assurance déclarations et garanties (« ADG ») est de plus en plus utilisée dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions au Canada, protégeant les parties contre les pertes financières résultant d’une violation d’une déclaration ou d’une garantie du vendeur.

Cet article examine dans quels cas l’ADG constitue un outil efficace permettant d’optimiser les résultats d’une opération, et dans quels cas les mécanismes traditionnels de répartition des risques restent préférables.

Qu’est-ce que l’ADG?

L’assurance déclarations et garanties est un produit d’assurance utilisé dans le cadre des fusions et acquisitions qui protège une partie contre les pertes financières découlant de la violation, par une autre partie, des déclarations et garanties prévues dans une convention d’achat, par exemple en cas de passifs non divulgués ou de risques fiscaux. L’assurance des déclarations et des garanties peut être souscrite par l’acheteur ou le vendeur.

Dans le cadre d’une police souscrite par l’acheteur, celui-ci est l’assuré et est indemnisé directement par l’assureur pour les pertes découlant de violations des déclarations et garanties du vendeur, sans avoir à exercer d’abord un recours contre ce dernier.

Dans le cadre d’une police souscrite par le vendeur, celui-ci demeure responsable envers l’acheteur, mais l’assureur lui rembourse les indemnités couvertes qu’il verse.

L’assurance souscrite par l’acheteur est de loin la formule la plus courante, puisqu’elle permet de réduire les difficultés liées au recouvrement direct auprès du vendeur. L’assurance déclarations et garanties n’offre pas une protection générale contre tous les risques.

Les polices excluent habituellement les violations connues, les passifs existants connus, comme les litiges en cours, certaines obligations fiscales, les amendes et pénalités, les ajustements du fonds de roulement et du prix d’achat ainsi que les déclarations prospectives, comme les projections financières.

La couverture offerte par cette assurance est également limitée. Les modalités financières d’une police d’ADG déterminent à la fois l’étendue de la couverture et l’exposition au risque de l’assuré.

La couverture est souscrite jusqu’à concurrence d’une limite déterminée, souvent exprimée en pourcentage de la valeur de l’opération, laquelle correspond au montant maximal pouvant être recouvré auprès de l’assureur pour les pertes couvertes.

Avant que la responsabilité de l’assureur ne soit engagée, l’assuré doit assumer les pertes jusqu’à concurrence du montant de la franchise (ou déductible), qui constitue le seuil d’application de la couverture. Ce montant est souvent fixé, au moment de la signature, à un pourcentage de la valeur d’entreprise et peut être réduit après une période déterminée.

Ensemble, le montant de garantie et la franchise déterminent la répartition des risques entre l’assuré et l’assureur, ainsi que le niveau global de protection offert par la police. Il n’est pas rare que la responsabilité soit répartie entre l’acheteur et le vendeur en fonction du montant de la franchise et, dans certains cas, des passifs excédant les limites de la police. La répartition de cette responsabilité dépendra de plusieurs facteurs, notamment du pouvoir de négociation du vendeur et de sa tolérance au risque, particulièrement dans le cadre d’un processus d’enchères concurrentiel.

Dans quels cas l’ADG est-elle pertinente?

Bien que l’ADG présente de nombreux avantages, elle ne doit pas être considérée comme un outil indispensable ou universel dans toutes les opérations, mais plutôt réservée aux contextes transactionnels dans lesquels elle apporte une valeur ajoutée significative.

L’ADG est particulièrement pertinente dans les opérations financées par des fonds de capital-investissement, notamment au moment de la sortie, lorsque l’objectif consiste à mettre fin à l’investissement sans obligations résiduelles, à en maximiser la valeur et à distribuer rapidement le produit de l’opération aux investisseurs. Dans ce contexte, l’ADG peut réduire, voire éliminer l’exposition continue aux obligations d’indemnisation après la clôture, ce qui permet au fonds de mettre fin à ses activités et de restituer le capital sans devoir constituer de réserves pour couvrir d’éventuelles réclamations.

L’ADG peut également être avantageuse dans le cadre d’opérations impliquant plusieurs vendeurs, où les mécanismes d’indemnisation traditionnels peuvent être complexes et coûteux à négocier. En transférant le risque d’indemnisation de multiples contreparties à un seul assureur solvable, l’ADG simplifie le recouvrement en cas de violation. Elle peut aussi contribuer à préserver les relations lorsque les dirigeants de l’entreprise ont l’intention de gérer celle-ci après la clôture, en évitant que des demandes d’indemnisation conflictuelles soient présentées contre des membres clés de l’entreprise après la clôture.

Dans le cadre d’opérations transfrontalières, l’ADG contribue à atténuer les risques liés à l’exécution des recours et l’incertitude juridictionnelle pouvant découler du fait que les parties exercent leurs activités de part et d’autre de la frontière, tout en offrant un cadre de recouvrement plus prévisible.

Pour les acheteurs américains qui sont en concurrence dans le cadre de processus d’enchères au Canada, l’ADG peut constituer un avantage tactique puisqu’elle leur permet de présenter une offre plus claire et plus favorable au vendeur, rendant ainsi leur proposition plus attrayante sans pour autant renoncer à une protection significative après la clôture de l’opération.

Enfin, dans le cadre d’opérations complexes et de grande valeur où l’exposition potentielle peut dépasser la capacité réelle (ou la volonté) du vendeur de garantir ses obligations d’indemnisation, l’ADG offre des montants de garantie souvent supérieurs à ceux que les vendeurs accepteraient de prendre en charge contractuellement. Elle permet ainsi aux opérations d’aller de l’avant en réduisant la dépendance à l’égard des indemnités négociées avec les vendeurs.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’ADG ne constitue pas une solution globale à tous les enjeux de répartition des risques dans les opérations de fusion et d’acquisition. Il existe des limites structurelles et économiques au-delà desquelles les mécanismes traditionnels de répartition des risques demeurent préférables. Dans les opérations de moindre envergure, les coûts de l’ADG (notamment la prime, les frais de souscription et les taxes applicables) peuvent être disproportionnés par rapport au risque assuré.

Dans de tels cas, les parties peuvent raisonnablement choisir d’assumer le coût éventuel d’une perte, puisque celui-ci demeurerait inférieur aux frais liés à une police d’ADG. Il est également important de souligner que l’ADG dépend fortement de la réalisation d’une vérification diligente rigoureuse par l’acheteur. Lorsque cette vérification est limitée ou incomplète, dans le cadre de ventes d’entreprises en difficulté, de vendeurs peu coopératifs ou de processus hautement concurrentiels (où la période de vérification diligente est restreinte), les assureurs imposeront de vastes exclusions, ce qui réduira la couverture des pertes potentielles.

Dans ces situations, les parties pourraient avoir avantage à recourir aux mécanismes traditionnels de répartition des risques, tels que des clauses d’indemnisation comprenant des plafonds et des seuils appropriés, des indemnités spécifiques et/ou des protections au moyen d’un compte séquestre, plutôt que sur une police d’ADG.

Conclusion

Alors, dans quels cas l’ADG en vaut-elle la peine? La réponse n’est pas toujours simple. L’ADG a fait ses preuves parmi les outils utilisés dans les opérations de fusion et d’acquisition au Canada, mais elle offre sa plus grande valeur lorsqu’elle est utilisée de façon appropriée, notamment lorsqu’une rupture nette entre les parties, le recours à une contrepartie solvable ou une couverture excédant les moyens du vendeur améliore sensiblement l’issue de l’opération.

Dans le cadre d’opérations de moindre envergure ou lorsque la vérification diligente risque d’être limitée, la prime et les exclusions peuvent l’emporter sur les avantages des outils traditionnels tels que les comptes séquestres, les indemnités et les ajustements, lesquels peuvent rester la solution la plus adaptée. Lorsqu’elle est considérée comme un outil utile pour structurer une opération, plutôt que comme un substitut automatique aux mécanismes d’indemnisation, l’ADG peut faire la différence entre une opération qui se conclut sans heurts et une opération qui échoue.

À propos des auteurs



Josyane Ledoux est associée chez Miller Thomson.



Matthew Steinlauf est avocat chez Miller Thomson.



Juliana Maciocia est étudiante chez Miller Thomson.



Aurique Lanmafankpotin est étudiant chez Miller Thomson.



