Des diplômés à l’honneur, des étudiants primés et de nouvelles nominations dans les facultés de droit

Que s’est-il passé dans vos universités ces derniers jours? Comme chaque semaine, on fait un récapitulatif…

Université Laval

Source : Université Laval

Le samedi 27 juin dernier, la Faculté de droit a célébré la réussite de sa cohorte 2026 à l’occasion de la cérémonie annuelle de la collation des grades. Plus de 400 diplômées et diplômés des trois cycles d’études, accompagnés de leurs parents, familles et proches, se sont réunis au Centre des congrès de Québec pour souligner l’aboutissement de plusieurs années d’efforts et de persévérance.



Source : Université de Sherbrooke



Du 1er au 6 juin, quatre étudiants de la maîtrise en droit international et politique internationale appliqués (DIPIA) de l’Université de Sherbrooke ont participé au concours Lex Climatica, qui s’est tenu à l’Université Mohammed VI Polytechnic, à Rabat. Parmi les 16 équipes qualifiées pour les rondes de plaidoiries orales, 11 pays étaient représentés.

L’édition 2026 portait sur un contentieux relatif à des dommages environnementaux causés par une entreprise d’État, plaidé devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Le prix du meilleur mémoire en défense a été décerné à l’équipe d’Émilie Badaud, Simon Boyle et Aïnhoa Montfraix (Université de Sherbrooke), encadrée par Olivier Nouwagnon Afogo (Université de Montréal).

De plus, Émilie Badaud a remporté le prix de la meilleure plaidoirie des phases éliminatoires. Khalada Ramazan-Zada (Université de Sherbrooke) et Sammuel Moyebe Lare (Université Laval), encadrés par Mamadou Aliou Cissé (Université Laval), se sont également qualifiés pour les rondes éliminatoires.

Il s’agissait de la première participation de l’Université de Sherbrooke au Lex Climatica, le premier procès simulé francophone consacré au droit international et aux changements climatiques.

Université de Montréal



Source : Université de Montréal

La Faculté tient à féliciter quatre membres du corps professoral dont le statut a été modifié le 1er juin, à la suite de l’approbation du Conseil de l’Université de Montréal.

Han‑Ru Zhou est désormais professeur titulaire. Chercheur invité au Institute of Commonwealth Studies à Londres, il est l’auteur de nombreuses publications dans des revues internationales et d’un ouvrage majeur en droit constitutionnel.

Pascale Dufour devient professeure agrégée. Chercheuse au Centre de recherche en droit public (CRDP), elle se spécialise en droit civil, en droit des contrats, en théorie des obligations et en droit de la consommation.

Lukas Vanhonnaeker accède au rang de professeur agrégé. Ses expertises couvrent le droit de l’économie, les relations économiques internationales, les transactions commerciales internationales et le droit international de l’investissement.

Enfin, Gerald Goldstein devient professeur émérite, en reconnaissance de sa carrière et de sa contribution à la Faculté.