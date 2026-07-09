Décès d’une avocate de 44 ans

Une avocate est décédée à l’âge de 44 ans, quelques années après avoir fondé son propre cabinet. Qui était-elle?



Kathy Bergeron - source : LinkedIn

Me Kathy Bergeron s’est éteinte à l’âge de 44 ans, de cause naturelle à son domicile.

Après avoir obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Laval, Me Bergeron a été admise au Barreau du Québec en 2005.

Aussitôt, l’avocate rejoint le cabinet Beauvais Truchon à Québec, où elle devient associée en se spécialisant en litige civil et commercial, principalement dans les secteurs de la construction, de la responsabilité civile et professionnelle, de la copropriété divise et indivise, les litiges d’actionnaires, de la réalisation de sûretés et de l’insolvabilité.

Me Kathy Bergeron a aussi été associée au sein de Morency Société d’avocats de 2018 à 2023.

Au début de l’année 2023, Me Bergeron fonde le cabinet KBE Avocats, avec des bureaux à Montréal et à Québec. Son cabinet se spécialise en droit immobilier et en droit de la construction.

« Ce que je remarque c’est que dans le contexte économique, la clientèle recherche des petits cabinets spécialisés avec des tarifs plus raisonnables. Les clients ne peuvent plus assumer les coûts exorbitants », expliquait-elle en entrevue avec Droit-inc au moment de lancer son cabinet.

Me Kathy Bergeron intervenait devant tous les tribunaux du Québec dans les litiges de nature civile et commerciale.

Elle agissait comme conseil auprès de différents dirigeants d’entreprise et propriétaires d’immeubles locatifs et représentait des donneurs d’ouvrage publics et privés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs et fournisseurs dans le domaine de la construction.

Outre sa carrière professionnelle, Kathy Bergeron s'est impliquée comme bénévole auprès d'organismes à but non lucratif venant en aide aux enfants défavorisés.

« Femme déterminée, intègre et fonceuse, nous nous rappellerons de Kathy comme étant une personne exceptionnellement humaine, aimante et talentueuse. Son audace et son grand cœur resteront à jamais gravés dans nos mémoires », salue la famille dans l’avis de décès.

Kathy Bergeron laisse dans le deuil ses parents, son frère et sa sœur.