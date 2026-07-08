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Une recrue chez McCarthy

Une recrue chez McCarthy
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-09 08:30:14

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Le cabinet recrute une nouvelle avocate au sein du groupe litige. Qui est-elle?
Noëmie Frappier - source : McCarthy


McCarthy accueille Me Noëmie Frappier à titre d’avocate-conseil au sein du groupe Litige et résolution des différends.

Elle rejoint le cabinet après avoir exercé chez Lavery.

Sa pratique porte notamment sur le litige civil et commercial, la faillite et l’insolvabilité, la restructuration, les différends entre actionnaires ainsi que le droit de la construction.


Me Frappier possède également une expérience en entreprise, ayant occupé des fonctions de direction qui lui ont permis de développer une approche axée sur les enjeux commerciaux de ses clients.

« Noëmie apporte une perspective d’affaires précieuse et une solide expertise en litige commercial, qui viendront renforcer notre équipe », a souligné le cabinet.

Admise au Barreau du Québec en 2011, elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.

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