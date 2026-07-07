Décès d’un avocat en droit familial

Un professeur de philosophie devenu avocat à Sherbrooke est décédé. Qui était-il?



Serge Morin - source : LinkedIn

Me Serge Morin s’est éteint à l’âge de 67 ans.

Avant de devenir avocat, Serge Morin mène une première carrière en enseignement comme chargé de cours en philosophie à l'Université Laval pendant 20 ans. Parallèlement, il a été professeur en philosophie au Cégep de Jonquière, puis au Cégep de Trois-Rivières.

C'est à la fin des années 1990 qu'il se tourne vers le droit. Il est admis au Barreau en 2000, après avoir obtenu un baccalauréat en droit de l'Université Laval l’année précédente. Il détenait également un baccalauréat en arts et une maîtrise en philosophie de la même université.

Me Serge Morin était spécialisé en droit de la famille et en droit civil depuis plus de 25 ans. Il pratiquait au sein de son propre cabinet à Sherbrooke, après avoir exercé initialement à Montréal.

« Me Morin était un avocat coriace, doté d’une personnalité forte et d’un sens aigu du devoir. Juriste talentueux, passionné et animé d’une profonde conviction, il défendait ses clients avec vigueur, rigueur et une éloquence qui lui étaient propres. Ses plaidoiries enflammées et sa présence marquante devant les tribunaux lui ont valu le respect de ses pairs », salue Me Valérie La Madeleine, avocate criminaliste chez La Madeleine, Brosseau, et amie de Serge Morin.

« Au-delà du plaideur redoutable, il était un homme profondément généreux. Au cours de ses 26 années de pratique, il a partagé son savoir et son expérience avec une dizaine de jeunes avocats qu’il a contribué à former, laissant ainsi une empreinte durable sur la relève de la profession », poursuit Me La Madeleine. « Avec le décès de Me Serge Morin, la justice perd un grand défenseur du droit de la famille, et la communauté juridique, un confrère passionné dont l’engagement et l’humanité continueront de marquer ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. »

Serge Morin laisse dans le deuil son conjoint André Richard.