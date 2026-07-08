Un nouveau juge en chef est nommé à la Cour fédérale. Qui est-il?

Alan Diner - source : Cour fédérale

Le premier ministre Mark Carney a procédé à la nomination du juge en chef de la Cour fédérale.

Alan Diner est nommé à la tête de la Cour fédérale. Il succède au juge Paul S.Crampton, qui est parti à la retraite le 31 octobre 2025.

Le juge Diner a été nommé juge à la Cour fédérale en 2014.

Auparavant, il a exercé en droit de l’immigration et en droit administratif au sein de Bennett Jones et McCarthy Tétrault à Toronto, ainsi que Flavell Kubrick & Lalonde à Ottawa.

Alan Diner a ensuite occupé des postes de haute direction dans la fonction publique, notamment en dirigeant la mise en place du Programme ontarien des candidats à l’immigration pour le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.

En 2008, Alan Diner s’est joint au cabinet Baker & McKenzie, dont il dirigeait le groupe de pratique en droit canadien de l’immigration jusqu’à sa nomination à la Cour.

Alan Diner a reçu le tout premier Prix du président de l’Association canadienne des avocats en immigration.

Au sein de la Cour fédérale, le juge Diner a présidé le comité sur l’immigration ainsi que le comité sur les technologies. Il a fondé le concours de plaidoirie en droit de l’immigration.

Le nouveau juge en chef a siégé comme juge aux concours de plaidoirie Fox et Wilson. Il a enseigné dans les facultés de droit de l’Université de Toronto et de l’Université Bond.

Alan Diner détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit spécialisée en droit du commerce international et de la concurrence, obtenus à la faculté de droit Osgoode Hall.

Admis au Barreau de l’Ontario en 1995 et au Barreau de New York en 2005, il a obtenu du Barreau de l’Ontario le titre de spécialiste certifié en droit de l’immigration en 2013.

Il a été reconnu dans des répertoires de classement par des pairs, dont Who’s Who, Lexpert et Martindale Hubbell.