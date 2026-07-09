Ça bouge chez les juges!

Une juge de la Cour du Québec et un juge municipal sont nommés. Un juge coordonnateur est désigné, tandis qu’une magistrate change de résidence. Qui sont-ils?



Magali Bernier (source : YouTube) et Geneviève Marchand (source : APAAQ)

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination de deux nouveaux juges.

Magali Bernier est nommée juge de la Cour du Québec.

Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale à Shawinigan.

Admise au Barreau en 2002, Magali Bernier a commencé sa carrière en pratique privée, où elle exerçait en droit civil.

Elle se joint en 2006 au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Depuis 2022, Magali Bernier était procureure en chef adjointe aux bureaux du DPCP de Granby et de Drummondville.

Dans un vidéo publié par le DPCP au printemps, Magali Bernier affirmait que la principale qualité d’un procureur est d’« avoir du jugement ».

Magali Bernier détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

Paul Rouilllard est nommé juge municipal.

Il sera affecté à la cour municipale de la Ville de Laval.

Le nouveau juge municipal exerçait jusqu’à présent comme procureur en chef adjoint au bureau du DPCP à Montréal.

Admis au Barreau en 2004, Paul Rouillard a d’abord exercé comme procureur à la Direction des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal.

En 2007, le procureur avait tenté de régler hors cour deux accusations criminelles visant le militant Jaggi Singh. Celui-ci avait participé à une manifestation, alors qu'il était sous une ordonnance de ne pas se trouver sur le lieu d'une manifestation qui n’était pas paisible. Le procureur Paul Rouillard avait proposé d'abandonner les accusations en contrepartie d’une promesse de M. Singh de ne pas intenter une poursuite au civil contre un policier.

Finalement, les activations criminelles sont retirées… Et M. Singh déposait une poursuite civile alléguant que le procureur avait agi de mauvaise foi durant les négociations.

L’affaire était allée jusque devant la Cour suprême, qui avait autorisé M. Singh à faire témoigner son avocat Me Jared Will, ce à quoi s’opposaient la Ville de Montréal et le procureur, qui invoquaient le caractère privilégié des communications.

En 2010, Paul Rouillard devient procureur au sein du DPCP, où il est nommé procureur en chef adjoint en 2024.

Paul Rouillard détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a approuvé la désignation de Christian M. Tremblay, juge de la Cour du Québec, comme juge coordonnateur.

Christian M. Tremblay a été nommé juge de la Cour du Québec en 2006, à la Chambre civile de Montréal.

Admis au Barreau en 1984, le juge Tremblay a exercé en pratique privée, dans la fonction publique, ainsi qu’à la Chambre des notaires du Québec (CNQ).

En 1989-1990, il a été le président du Bureau de révision paritaire de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).

Quand il a été nommé juge, Christian M. Tremblay était associé chez De Grandpré Chait, spécialisé en responsabilité civile et professionnelle et en droit des assurances

Christian M. Tremblay détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa.

Le lieu de résidence de la juge Geneviève Marchand sera désormais fixé à Victoriaville plutôt qu’à Shawinigan.

Admise au Barreau en 2006, Geneviève Marchand a été nommée juge de la Cour du Québec en 2023.

Auparavant, elle exerçait en pratique privée, principalement en droit de la famille et en droit de la jeunesse.

Geneviève Marchand a pratiqué au Bureau d’aide juridique de Victoriaville durant deux ans, avant de devenir directrice des bureaux d’aide juridique de Shawinigan, Louiseville et La Tuque.

Au cours de sa carrière, elle a pratiqué en droit criminel, civil et administratif. Elle a plaidé devant la Cour du Québec, la Cour Supérieure, la Cour d’appel et les tribunaux administratifs.

Geneviève Marchand est membre du conseil d‘administration de l’Association professionnelle des avocates et avocats du Québec (APAAQ).

Geneviève Marchand détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke