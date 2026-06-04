Un cabinet investit 500 millions $US

Un cabinet d’avocats mise 500 millions de dollars US pour élaborer sa propre IA…



Jon Ballis - source : Kirkland & Ellis

Le plus grand cabinet d'avocats au monde réserve 500 millions de dollars US pour créer sa propre plateforme d'intelligence artificielle (IA).

Kirkland & Ellis prévoit de dépenser plus de 100 millions de dollars US cette année, afin de développer une technologie exclusive d’IA juridique, rapporte le Financial Times.

Ce montant n'est que le début d'une série d'investissements de plusieurs centaines de millions de dollars sur les trois à quatre années à venir.

Pourtant, plusieurs outils d’IA juridiques sont disponibles sur le marché. Mais, ces outils ne suffisent pas à Kirkland & Ellis, car le cabinet considère qu’ « on ne nous engage pas pour un niveau de base », affirme Jon Ballis, le président de la firme américaine.

La plateforme d’IA sera conçue à partir des informations fournies par un groupe de 250 avocats de Kirkland & Ellis, partageant la manière dont ils effectuent leur travail.

Le cabinet considère qu’en s’appuyant sur son IA, la tendance à passer vers une tarification basée sur la valeur ne fera que s’accélérer.

Kirkland & Ellis a encaissé des revenus de 10,6 milliards de dollars US en 2025. L'investissement sur sa plateforme d’IA sera financé à même ses revenus, ce qui réduira à court terme les bénéfices disponibles répartis entre les associés.