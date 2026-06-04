Daniel Rochefort renonce à se battre pour son titre d'avocat

Après avoir promis la bataille, l'avocat détenu de 72 ans a baissé les bras : il ne conteste plus la suspension de son droit de pratique.



Daniel Rochefort

Daniel Rochefort ne pourra plus se présenter comme avocat ni pratiquer le droit jusqu'à nouvel ordre.

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a suspendu provisoirement son droit d'exercice jeudi matin, l'avocat de 72 ans ayant finalement renoncé à contester la requête de son ordre professionnel.

« Je n'admets rien, je continue de plaider non coupable, mais je ne conteste pas la requête », a déclaré Rochefort depuis le parloir de la prison où il est détenu en attendant son procès. Se représentant seul, il a invoqué l'« impossibilité » de se défendre et de pratiquer le droit en détention pour expliquer son renoncement — un revirement, après avoir vivement annoncé la semaine précédente vouloir livrer bataille.

Pour la syndique adjointe du Barreau, Fiorina Posteraro, Rochefort fait face à des « infractions graves » qui « contreviennent à l'essence même de la profession d'avocat ».

Le Montréalais aurait agressé sexuellement une adolescente de moins de 16 ans entre 2007 et 2012, à Montréal comme à l'étranger, selon la dénonciation, rapporte La Presse.

On lui reproche aussi d'avoir clavardé en ligne au début du mois avec une personne qu'il croyait être une fillette de 12 ans — en réalité une enquêtrice —, qu'il aurait incitée à commettre des gestes à caractère sexuel. La Couronne évoque une peine de pénitencier en cas de condamnation.

Ce dénouement contraste avec l'attitude antérieure de l'avocat, qui s'était plaint de perdre 400 000 $ en demeurant incarcéré et avait invité les juges à passer une semaine en prison pour en mesurer la dangerosité, rapporte La Presse.

Connu pour avoir représenté des policiers du SPVM dans des causes civiles en droit du travail, Rochefort avait par ailleurs été congédié de son poste de chargé de cours à l'Université de Montréal en 2022 pour une « conduite inappropriée à caractère harcelant et perturbateur » lors d'un événement de réseautage.

L'avocat avait proposé d'être suspendu jusqu'à la fin de sa détention, mais une telle option n'est pas prévue au Code des professions : il devra revenir devant le Conseil de discipline dans trois mois pour le renouvellement de sa suspension, rapporte Le Journal de Montréal. Les motifs de la décision seront publiés ultérieurement.

Daniel Rochefort demeure présumé innocent.